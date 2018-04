Une grande nouvelle pour tout le monde

Évidemment, pour la ville de Québec et les partisans des Remparts, le retour de Patrick Roy derrière le banc aura un impact immédiat sur l’engouement pour cette prestigieuse équipe de hockey junior. Pour Québecor, propriétaire de l’équipe et gestionnaire du Centre Vidéotron, pas de doute qu’on s’en réjouit. La campagne de vente de billets de saison sera basée sur l’attrait Patrick Roy et il ne faudrait pas se surprendre que les Remparts comptent sur quelques milliers d’abonnés de saison additionnels dès l’an prochain. Des recettes non négligeables pour l’entreprise.