Une vigile dimanche pour les victimes de l'attaque de Toronto

TORONTO | Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, prendra part ce dimanche, en soirée, à la veillée qui est prévue au Mel Lastman Square à Toronto pour honorer la mémoire des victimes de l'attaque meurtrière perpétrée au camion-bélier.

C’est la Ville de Toronto qui organise cette vigile, en collaboration avec des groupes communautaires et avec le Conseil interconfessionnel de la région de Toronto. Il s’agira d’une manifestation interconfessionnelle représentant diverses communautés de Toronto, ainsi qu’une démonstration de la résilience de la ville, avait indiqué plus tôt cette semaine l’administration du maire John Tory, par communiqué.

Ce dernier a écrit sur Twitter samedi: «Demain, nous montrerons au monde comment Toronto réagit à la tragédie. Joignez-vous à nous à la vigile #TorontoStrong à 19 h à Mel Lastman Square».

Rappelons que 10 personnes qui se promenaient sur la rue Yonge, en début d’après-midi lundi dernier, ont été fauchées par le camion-bélier conduit par le suspect, Alek Minassian, qui a depuis été accusé de 10 chefs de meurtre prémédité et de 13 chefs de tentative de meurtre.

Les personnes qui ont perdu la vie sont So He Chung, 22 ans, Mary Elizabeth Forsyth, 94 ans, Renuka Amarasingha, 45 ans, Munir Najjar, 85 ans, Dorothy Sewell, 80 ans, Chul Min Kang, 45 ans, Anne Marie

D’Amico, 30 ans, Andrea Bradden, 33 ans, Ji Hun Kim, 22 ans et Geraldine Brady, 83 ans.

Un fonds a été créé pour soutenir les victimes et les proches de l’attaque au camion-bélier. Il avait amassé plus de 1,7 million $, samedi en fin d’après-midi, et les dons continuaient d’affluer.

Autre signe que cette tragédie a bouleversé les Torontois, les gens sont nombreux à continuer à se réunir devant le mémorial érigé à l’angle de la rue Yonge et de l’avenue Finch, lieu du drame. Des citoyens y apportent des fleurs et y laissent des messages de sympathie.