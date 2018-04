Véronic symphonique

Vincent Vallières, Isabelle Boulay, Simple Plan, Cœur de pirate, Roch Voisine, Kevin Parent... Simon Leclerc a soumis le répertoire de plusieurs artistes pop au traitement symphonique au cours des dernières années. Mais pour Véronic DiCaire, qui s’apprête à investir la Maison symphonique de Montréal pour trois concerts avec l’OSM, c’était « passablement différent », indique le chef d’orchestre en entrevue au Journal.

« C’est un cas particulier parce qu’on visite plusieurs univers, déclare l’ancien Petit chanteur du Mont-Royal et choriste de Céline Dion. C’est aussi vraiment excitant, parce que j’ai la chance d’avoir avec moi les plus grandes voix féminines au monde, passées et présentes. Heureusement que Véronic ne souffre d’aucun dédoublement de personnalité, parce qu’on serait vraiment mal pris ! »

À défaut de jouer les divas en coulisses, Véronic DiCaire en imitera plusieurs sur scène cette semaine, dont Lady Gaga, Katy Perry, Sia, Britney Spears, Beyoncé et Édith Piaf. Après avoir donné des spectacles devant des milliers de personnes des deux côtés de l’Atlantique et avoir assuré la première partie de Céline Dion dans plusieurs stades et amphithéâtres à travers le monde, la perspective de chanter devant un orchestre de 80 musiciens ne semble pas intimider la principale intéressée.

Fébrilité

En entrevue au Journal, la Franco-Ontarienne paraît plus excitée que stressée.

« C’est spécial, avoue-t-elle. Habituellement, sur scène, je danse, je bouge... J’ai hâte de voir comment l’énergie va circuler. Mes repères sont complètement différents. »

De son propre aveu, Véronic DiCaire n’avait jamais pensé offrir ses imitations en version symphonique. Mais quand l’OSM l’a approchée en 2016, elle a décidé de foncer. « Jamais je n’aurais imaginé ! lance-t-elle. C’est un cadeau complètement inattendu. »

Deux journées complètes de répétitions précéderont le premier concert, qui comprendra une portion réservée aux musiques de film.

« Il y a beaucoup de fébrilité dans l’air parce qu’on a très peu de temps pour tout monter, déclare Simon Leclerc­­­. Quand on fait un concert avec l’OSM, on doit présenter quelque chose de qualité.

Et tout doit être fait rapidement. Ce sont des façons de faire moins habituelles. Pour certains artistes, ça peut être freakant­­­. »

Aux dires des principaux intéressés, les préparatifs avancent rondement.

« Simon est hallucinant, souligne Véronic DiCaire. C’est quelqu’un de très créatif. Il est aussi très, très à l’écoute. C’est rassurant pour quelqu’un comme moi, qui plonge dans l’inconnu. »

« En plus d’être extrêmement douée, Véronic est extrêmement sympathique, renchérit Simon Leclerc. Elle aime quand les choses progressent. Ça me plaît beaucoup. »

PHOTO COURTOISIE

Fin d’un chapitre

Véronic DiCaire perçoit cette aventure pop symphonique comme une façon de boucler un chapitre, celui d’une tournée couronnée de succès grâce à laquelle elle s’est promenée un peu partout en Europe francophone au cours des dernières années. En compagnie de Josée Fortier­­­ (mise en scène) et Geneviève Dorion-Coupal (chorégraphies), elle a déjà commencé à préparer la prochaine, qui débutera au Québec en novembre.

« On est en train de ramasser toutes les idées pour trouver la ligne directrice du show. Il n’y a rien de concret, mais on a beaucoup de fun. »

Les séances de brainstorming prendront une pause de deux mois cet été, puisque Véronic DiCaire accompagnera Céline Dion en tournée en Asie. À son retour, elle terminera les enregistrements d’Ici on chante, son émission musicale qui entamera sa deuxième saison à Radio-Canada en septembre.

Quant à Simon Leclerc, il continuera son exploration du monde pop symphonique avec l’OSM en dirigeant d’autres concerts mettant en vedette des artistes comme Les Cowboys fringants et Michel Pagliaro.

Véronic DiCaire avec l’OSM dirigé par Simon Leclerc. À la Maison symphonique de Montréal mardi, mercredi et jeudi à 20 h.