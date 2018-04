Annie Poulain : une voix, dix pianos, la poésie

Lundi 30 avril, la note bleue, ou si vous préférez le jazz sera à l’honneur. Après la jeune saxophoniste ténor Chantal de Villiers qui dialoguait avec des pianistes (À travers le temps),

la chanteuse Annie Poulain suit un peu le même parcours, mais tout en français. Plus qu’un projet, c’est à un véritable tour de force que nous convie cette jeune dame, qui en dix compositions originales, invite ceux et celles qui ont la fibre poétique. Ni tout à fait jazz, ni tout à fait, chanson française, Dix pianos, une voix est une nouveauté hybride qui met en lumière une voix chaude, évoquant parfois la regrettée Christiane Legrand, avec des accents à la Pauline Julien. Tour de force, nous disons, puisqu’il est difficile de rejoindre dix artisans des 88 touches, comme : Marianne Trudel, Rafael Zaldivar, Emie R Roussel, Steve Amirault ou François Bourassa. Comme le contexte est différent à chaque fois, chacun apporte sa petite touche, son lot de poésie et d’accords qui offrent toujours un nouvel écrin à la chanteuse.

C’est doucement et après plusieurs écoutes que nous découvrons les pépites.

Entre Le sablier fendu, Okanagan ou Le temps des papillons, Annie Poulain inscrit un espace de liberté dans ce monde, qui nous essouffle parfois.