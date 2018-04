Appliquez-vous à suivre votre progression en course à pied

La semaine dernière, je présentais les applications pour les coureurs souhaitant amorcer un programme d’entraînement. Cette semaine, je m’intéresse aux supports web permettant de suivre sa progression sous différentes facettes. Un cahier de notes, un crayon de plomb et une calculatrice peuvent faire l’affaire, mais pourquoi se compliquer la vie quand on a ce qui la simplifie : la technologie ?

LES SITES LIÉS AUX MONTRES INTELLIGENTES

L’utilisation de ces plates-formes connectées est compatible avec la possession de l’appareil, la montre en l’occurrence, qui sait lui parler. Que ce soit Garmin connect pour GARMIN, Movescount pour SUUNTO, Polar Flow ou Polar Beat pour POLAR ou tout autre site lié à une montre intelligente, il demeure la meilleure option pour analyser toutes les informations. Une communauté web est accessible pour féliciter ou commenter les exploits des pairs ayant la même marque de montre. Il faut savoir qu’il est possible de programmer la montre directement du site internet ; par exemple ajouter un sport, définir des fréquences cardiaques et planifier un itinéraire à refaire. Il faut quand même avoir LA montre.

► Coût : sauf l’achat de la montre, gratuit.

STRAVA

Strava est, à mon sens, l’application universelle la plus accessible. Elle offre des programmes d’entraînement qui peuvent convenir à des coureurs types, analyse les efforts, compare les performances pour un même coureur ou pour des coureurs différents, cumule l’activité à la semaine, offre de relever des défis et fait même des rappels de changements de chaussures

En plus de réunir les informations fournies par plusieurs montres, sans égard à la marque, elle a la cote pour la course, mais également pour d’autres sports, dont le vélo et la natation. Elle calcule, analyse les principales informations des activités (parcours, durée, vitesse) tout en proposant des compétitions virtuelles permettant d’obtenir la fameuse « couronne » d’un segment défini. Elle est devenue un vrai réseau social pour coureurs : il existe une grande communauté d’utilisateurs Strava à travers le monde. Il ne faut par contre pas omettre de programmer le rayon de sécurité dissimulant le périmètre du domicile, question d’empêcher les admirateurs de cogner à la porte pour prendre un café (ou un vélo). Et vive les photos qu’on peut y ajouter pour rendre notre expérience, et celles de nos observateurs, encore plus belles !

► Coût : version de base gratuite, mais version payante tellement plus intéressante.

ENDOMUNDO

Endomundo, un peu comme sa comparse Strava, se veut une application réunissant plusieurs plates-formes connectées. Seulement, elle perd un peu du galon depuis les dernières années dans la communauté sportive québécoise, où l’on sent une forte « Strava-mouvance ». Probablement due à une progression plus importante de l’application voisine comparativement à elle. Même si elle fait bien le travail, il est peut-être temps qu’Endomundo change ses chaussures ?

► Coût : version de base gratuite, mais version payante plus intéressante.

Il demeure tout de même agréable de constater sa progression de coureur ou de se comparer aux autres. Il est aussi intéressant d’analyser ses performances sous différents angles, mais encore faut-il savoir comment et pourquoi faire cette analyse. Voilà que j’en reviens à l’importance de la base : courir pour le plaisir !