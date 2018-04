Attention aux coraux, disent des experts

Des experts rappellent que les coraux des aquariums doivent être manipulés avec soin, quelques jours après qu’un homme de Gatineau et sa famille ont été intoxiqués après en avoir acheté sur Kijiji.

Selon ce que rapporte Radio-Canada, la petite famille a dû être hospitalisée et n’a pu regagner son domicile qu’après le passage d’une unité de spécialistes en décontamination.

« Je n’avais jamais entendu une histoire comme celle-là. Il y a certaines espèces de coraux qui peuvent être plus dangereuses que d’autres. Mais si on les manipule dans l’eau, on ne court aucun danger », dit le biologiste Dominic Loiselle, propriétaire de l’animalerie Submarine, qui n’a pas été en contact avec la famille.

Espèce dangereuse ?

À Radio-Canada, le Gatinois dit avoir mis la main sur des zoanthides australiens, des coraux très communs chez les aquariophiles.

Amateur d’esthétisme marin, Raja Abboud est convaincu « à 500 % », en entendant son histoire, qu’il s’agissait plutôt de palythoa, une espèce de corail qui prolifère à grande vitesse.

Photo courtoisie

« Il y en avait probablement d’incrustés sur la roche de son aquarium. Il a voulu les enlever en sortant la pierre du bocal et en frottant avec de l’eau chaude. Toutes les toxines se sont évaporées et la maison au complet a été contaminée », soupçonne M. Abboud, directeur de l’animalerie Racing Reef.

Dimanche soir, la famille n’avait pas répondu à la demande d’entrevue du Journal.

À l’instar de nombreux autres animaux marins, le palythoa sécrète de la palytoxine, un agent toxique, et ne doit donc jamais « être frotté à l’extérieur de l’eau », insiste Martin Robillard, grossiste d’animaux aquatiques.

Pas sur internet

Les dangers restent cependant minimes et le palythoa demeure populaire en boutique à cause de son prix, notamment.

« Une plantation coûte entre 30 et 40 $ alors qu’il y a des sortes de coraux qui peuvent aller jusqu’à 200 ou 300 $ », fait remarquer M. Robillard, qui recommande à ses clients de toujours porter des gants s’ils ont à en manipuler.

« Ici, quand on en vend, on tient à rappeler les précautions à prendre.

« Mais sur Kijiji, les vendeurs ne sont pas au courant », déplore Raja Abboud, qui déconseille tout rachat d’espèces vivantes sur internet afin d’éviter qu’un incident comme celui de Gatineau se reproduise.