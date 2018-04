Au-delà des mots

On s’y moque de Justin Trudeau en rappelant ses chaussettes attrayantes, son déguisement de Superman, sa prise de photos avec des pandas. Et ses discours féministes.

Photo Agence QMI

Le député du NPD a fait écho en Chambre à la série d’articles du Journal sur le manque de transparence de nos gouvernements. Murray Rankin s’est étonné que le fédéral ait 10 fois plus d’employés aux communications qu’il y a de journalistes sur la colline. « On pourrait croire qu’avec autant de gens, ce gouvernement serait plus transparent », a-t-il lancé, avant de sommer les libéraux de « réparer » le processus d’accès à l’information miné par le caviardage et les délais, plutôt que de l’« éviscérer ».