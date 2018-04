Je n’en peux plus d’entendre, ici, là et partout, « quand qu’on », se plaignent M. Lalancette et J. Y. Leclerc. Pourquoi « qu’on parle » comme ça, en effet ? Ce travers linguistique a vraisemblablement peu à voir avec le pataquès, cet ajout d’une consonne indésirable à la fin d’un mot dans le langage parlé. Qui dit « toi, t’es-t-une personne timide » (en substituant le t au s) écrira probablement « toi, tu es une personne timide ». Mais qui dit « quand qu’on ira à Québec, on verra grand-maman » répétera vraisemblablement l’erreur à l’écrit, commettant une faute de grammaire doublée d’une faute de syntaxe. « Mais on dit bien lors/que, pourquoi pas quand/que ? » se demandait récemment un voisin lointain (comme on dit : un cousin éloigné). Pourquoi ne pas dire n’importe quoi ? Renaud, et, dans la foulée, Éric Lapointe chantent « papa, c’est quand qu’on va où ? » Cette question d’enfant, qui s’emploie généralement pour décrire un état de perplexité devant une situation inquiétante, a au moins le mérite de faire sourire. À l’occasion.