Comme si l’image valait mille idées

J’avoue que la politique fédérale m’horripile. Ce qui se passe sur cette colline Parlementaire me semble appartenir à un monde impénétrable où je n’ai pas ma place. Le « beau risque » appartient à un passé aujourd’hui révolu. Surtout depuis l’arrivée au pouvoir de Stephen Harper, puis de Justin Trudeau, vous savez, celui qui confond les idées avec les images. Ce n’est pas moi qui le dis, mais Jocelyn Coulon, qui a agi, pendant quelques années, comme conseiller aux affaires internationales de ce même gouvernement Trudeau.

Vous vous en souvenez sans doute, le premier ministre nouvellement élu, Justin Trudeau, avait promis une rupture avec la gouverne conservatrice, en redonnant au Canada son rôle connu et apprécié de pacificateur sur la scène internationale, initié avec le premier ministre libéral Lester B. Pearson, puis poursuivi en partie par le père de l’actuel premier ministre. La phrase qu’il avait lancée pendant sa campagne électorale, « le Canada est de retour », laissait supposer un vent de changement dans la politique étrangère. Or, il n’en est rien, affirme Jocelyn Coulon, Trudeau étant davantage préoccupé par les sondages et l’image véhiculée par les médias que par les avis de ses ambassadeurs, diplomates et conseillers.

L’auteur rappelle le passé récent du premier ministre pour mieux souligner ses incapacités actuelles à prendre les bonnes décisions. Si les voyages forment la jeunesse, chez le jeune Trudeau, ils forment plutôt les préjugés. Dans son autobiographie, Terrain d’entente, publiée en 2014, « en une ligne, il raconte son exploration de Shanghai, Hong Kong, Hanoï et Bangkok. Il ne prend pas la peine d’ajouter quelques éléments sur l’histoire et l’évolution de ces sociétés. Ses descriptions renforcent plutôt les préjugés du lecteur envers l’étranger, particulièrement envers l’Afrique », affirme Coulon.

Le 19 octobre 2015, le PLC gagne les élections, alors que les sondages le donnaient perdant. Cette victoire est perçue, par plusieurs, comme une bouffée d’air frais. Le nouveau premier ministre fait alors l’objet d’un véritable culte de la personnalité et on le voit à la une de nombreux magazines internationaux, du Figaro au Point, en passant par Vogue et Rolling Stone.

Trudeau nommera Stéphane Dion au prestigieux ministère des Affaires étrangères. Celui-ci recrute Jocelyn Coulon comme conseiller politique. Il faut se rappeler que Coulon avait été candidat pour le PLC dans la circonscription d’Outremont, en 2007, et qu’il avait été battu par Thomas Mulcair.

Entre le nouveau PM et son ministre des Affaires étrangères, ce n’est pas l’amour fou. On peut même dire que le torchon brûle, Trudeau préférant s’entourer de personnel jeune et inexpérimenté qui ne lui fera pas ombrage, comme Mélanie Joly à qui il confie la présidence du comité ministériel sur l’environnement après l’avoir retirée à son ministre Dion, qui avait tout de même été ministre de l’Environnement sous Paul Martin. « Au cours des quatorze mois où Stéphane Dion occupe le poste de ministre des Affaires étrangères, il ne rencontre pas une seule fois le premier ministre Trudeau en tête-à-tête afin de discuter de la politique étrangère du Canada. » Dion sera finalement congédié au début de janvier 2017, au cours d’une brève rencontre où Trudeau lui offrira une double ambassade en Europe.

Déception

Finalement, ni Dion ni Coulon ne pourront mener à bien leur mission, celle d’élaborer une nouvelle politique du maintien de la paix. Tant d’efforts pour n’aboutir à rien

Le Canada ne représente plus cet étendard de paix qu’on brandissait un peu partout. Ainsi, lors du récent sommet des Amériques, au Pérou, Justin Trudeau s’est empressé d’appuyer les États-Unis dans ses bombardements de la Syrie. On croirait entendre Stephen Harper qui avait appuyé la demande du gouvernement américain de participer avec ses CF-18 aux bombardements contre l’ÉI en Irak.