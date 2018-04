Dans une société comme la nôtre, il faut s’entraider

Je fus atterrée par les propos tenus par « Un gars ben ordinaire » qui dénonçait l’idée de la CAQ de donner de l’argent pour stimuler les familles québécoises à faire plus d’enfants. Selon lui, qui n’a pas d’enfants, je le précise, il n’y aurait aucune raison de payer plus pour les enfants que certains autres choisiraient d’avoir, puisque, déjà, il trouve qu’il paie trop pour ceux existants.

Je me demande comment il réagirait s’il était atteint d’une grave maladie et que le reste des citoyens, sous prétexte qu’eux ne sont pas malades, refusaient de payer pour qu’il bénéficie des soins requis par son état. Une société de démocratie sociale comme la nôtre doit aider tout le monde sans discrimination. J’ai apprécié que dans votre réponse, Louise, vous ayez précisé que même sans n’avoir jamais eu d’enfants, vous êtes consciente de la nécessité d’en faire plus au Québec et, surtout, du fait que tout le monde doit en payer le prix.

Mère et grand-mère

Il est d’autant plus important de favoriser la procréation au Québec par des mesures incitatives que le déclin du peuple francophone en Amérique du Nord est annoncé depuis un bon moment.