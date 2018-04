Des oeuvres d'Hergé dont une rare aquarelle mises aux enchères

PARIS, France | Des œuvres d'Hergé, le créateur de Tintin, dont une rare illustration crayonnée et mise en couleur par le dessinateur belge lui-même, seront proposées aux enchères à Paris jeudi et vendredi par les maisons Christie's et Artcurial.

Parmi les œuvres mises en vente jeudi soir par Christie's, en partenariat avec la galerie Daniel Maghen, on trouve une aquarelle exceptionnelle réalisée par Hergé pour la couverture du «Petit Vingtième» publié le 22 juin 1939. Cette illustration où l'on voit Tintin et son fidèle Milou est estimée entre 500 000 et 600 000 euros.

En novembre dernier, une œuvre similaire avait été adjugée pour un peu plus d'un demi-million d'euros au cours d'une vente organisée par la maison Artcurial.

La pièce proposée par Christie's, de format carré (20,7 x 20,7 cm), représente Tintin, affamé, s'enfuyant du royaume (imaginaire) de Bordurie avec une flasque de vin et un pain serré contre sa poitrine. L'image telle qu'elle est ne figure pas dans l'album «Le Sceptre d'Ottokar». Hergé montre ici son héros juste avant que, dans le récit, une balle tirée par ses poursuivants pulvérise le goulot de la bouteille qu'il emportait.

«Le Sceptre d'Ottokar» a été publié en feuilleton en noir et blanc (d'août 1938 à août 1939) dans les pages du «Petit Vingtième», supplément hebdomadaire pour la jeunesse du journal conservateur catholique belge «Le Vingtième siècle».

Les couvertures du «Petit Vingtième» font partie des œuvres les plus recherchées par les collectionneurs. C'est dans les pages de cet hebdomadaire, et notamment avec «Le Sceptre d'Ottokar», qu'Hergé a accédé à sa pleine maturité graphique et narrative. Il travaillait seul à l'époque. Ainsi, le dessin à l'encre de Chine et la mise en couleur ne peuvent être que de sa propre main.

Parmi les autres pièces proposées par Christie's figure également une planche originale crayonnée extraite de «Coke en stock» (1956). Cette planche (36,2 x 55,1 cm) est estimée entre 150 000 et 200 000 euros.

Outre ces œuvres d'Hergé, Christie's met en vente également jeudi des planches originales de grands noms de la BD dont Edgar P. Jacob, Hugo Pratt, Gotlib, Franquin...

«Astro Boy»

Vendredi soir, c'est la maison Artcurial qui proposera à son tour des pièces d'Hergé dont de nombreuses lithographies, sculptures et albums rares.

Parmi les œuvres originales d'Hergé mises à l'encan, on trouve une illustration à l'encre de Chine et lavis (23 x 17 cm) d'octobre 1946 représentant Tintin et Milou croulant sous le courrier des lecteurs du «Journal Tintin». La pièce, non signée par Hergé, est estimée entre 20 000 et 30 000 euros.

Samedi matin, Artcurial mettra aux enchères d'autres œuvres de dessinateurs de BD dont Philippe Druillet, Milo Manara ou encore Moebius.

Parmi les pièces mises en vente, une planche d'Hugo Pratt extraite de «Corto Maltese en Sibérie» est estimée entre 40 000 et 50 000 euros. Un dessin au fusain de Jacques Tardi, «La gare de banlieue» (138 x 249 cm) est estimée entre 70 000 et 90 000 euros et une planche d'Albert Uderzo extraite de «La galère d'Obélix» est estimée entre 100 000 et 130 000 euros.

Mais le clou de la vente pourrait être une pièce rarissime du dessinateur de manga Osamu Tezuka (1928-1989), surnommé «le Hergé japonais», père notamment du petit robot justicier «Astro Boy».

C'est justement une planche d'«Astro Boy» (35 x 25 cm) à l'encre de Chine et aquarelle qu'Artcurial met en vente. Cette «pièce de musée», selon la maison de vente, est estimée entre 40 000 et 60 000 euros.