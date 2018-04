Disparue depuis 10 ans: sous la pluie et le vent pour ne pas oublier Marilyn Bergeron

Ils étaient une soixantaine à braver le froid, la pluie et le vent dimanche pour souligner les 10 ans d’absence de Marilyn Bergeron, mystérieusement disparue à Saint-Romuald.

À l’invitation des parents de la disparue, le groupe a marché jusqu’au Café Dépôt de ce quartier de Lévis, dernier endroit où elle a été aperçue en vie.

Les parents de Marilyn Bergeron, âgée de 24 ans au moment de sa disparition, ont demandé à nouveau à la SQ de se pencher sur la disparition de la jeune femme, jusqu’à présent sous la juridiction de la police de Québec.

« On a demandé en 2015 un second regard à l’enquête par la Sûreté du Québec; la Sécurité publique a refusé, explique Andrée Béchard, sa mère. On réitère notre demande parce qu’on ajoute trois années à la disparition de Marilyn, et on aimerait qu’il y ait un nouvel examen par un corps policier différent qui pourrait regarder les choses d’une autre façon, pour savoir si cette enquête pourrait déboucher quelque part. »

Les organisateurs de la marche demandent aussi la création d’une escouade policière mixte dans les cas de disparition, l’octroi de plus de pouvoir aux policiers et l’accès à certaines informations confidentielles dans de telles situations.

Une loi de ce genre est en vigueur en Alberta et en Nouvelle-Écosse, et est en voie d’être adoptée en Ontario et au Manitoba.

Le père du petit Ariel Kouakou, disparu à Montréal en mars, participait à l’événement à l’invitation des parents de Marilyn Bergeron.

« S’il y avait une escouade spécialisée, c’est sûr que les choses auraient bougé et ça aurait donné plus rapidement des résultats », estime Kouadio Frédéric Kouakou.