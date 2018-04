En direct de La Nouvelle-Orléans et de belles réunions

Photo courtoisie

Et si nous tenions en main le disque de l’année avec tout ce qu’il faut de festif, dansant et cuivré à souhait ? Pour son douzième disque en carrière, Something New, Michael Kaeshammer a revisité les univers musicaux de La Nouvelle-Orléans, comme le fit le légendaire homme-orchestre Dr. John. Sans jamais se départir de son éternel boogie-woogie, dont il maîtrise habilement les us et coutumes, il a fait appel à une pléiade d’artistes et pas des moindres. Au hasard des plages, nous croisons le guitariste-chanteur Colin James (Who Are You), le chanteur Cyril Neville des Neville Brothers pour Heaven and Earth, et plus encore le guitariste Randy Bachman qui « chauffe » allégrement dans Who Are You. Avec une section de cuivres qui a certainement pris la relève des vétérans The Memphis Horns, Michael Kaeshammer offre avec une passion peu commune un grand disque qui accompagnera votre été.