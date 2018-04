F1: victoire improbable de Lewis Hamilton en Azerbaïdjan, Lance Stroll huitième

Lewis Hamilton, de l’écurie Mercedes, a pris la tête avec trois tours à faire et a finalement remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan, dimanche à Bakou.

Le Britannique, qui est grimpé au premier rang du classement des pilotes avec cette victoire, s’est retrouvé en première position quand son coéquipier, Valtteri Bottas, a été victime d’une crevaison au 49e tour.

Le gain de Hamilton n’a pas été la seule surprise de la course. Un accident entre les deux pilotes Red Bull, Daniel Ricciardo et Max Verstappen, au 40e tour a forcé la sortie de la voiture de sécurité, ce qui a brouillé les cartes.

Finalement, Kimi Raikkonen, de Ferrari, a fini deuxième, devant Sergio Perez. Il s’agissait du premier podium cette saison pour le pilote de l’équipe Force India.

Sebastian Vettel, qui était parti au premier rang sur la grille de départ et qui a mené pendant la majorité de la course, a dû se contenter de la quatrième place. Il a fait une erreur au 48e tour, ce qui a permis à Raikkonen et à Hamilton de le dépasser.

Premier top 10 pour Stroll

Le Québécois Lance Stroll a récolté les premiers points de l’écurie Williams cette saison avec une huitième place. Il s’agit de sa meilleure performance en 2018. L’an dernier à Bakou, il avait obtenu son premier podium en carrière en terminant troisième.

Ricciardo et Verstappen n’ont pas été les seuls à connaître des ennuis en fin de course. Romain Grosjean a perdu la maîtrise de son véhicule au 44e tour, alors que la voiture de sécurité roulait devant. Il était sixième au moment de l’incident.

Autre surprise dimanche, le jeune monégasque Charles Leclerc a décroché la sixième place au volant de sa Sauber.

Le cinquième échelon est revenu à Carlos Sainz, de Renault.

Le prochain Grand Prix de F1 aura lieu le dimanche 13 mai en Espagne.