Ils vous cachent des choses: les exemples ne manquent pas

En préparant un article sur la hausse fulgurante d’employés qui demandent des prestations d’invalidité à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Le Journal s’est retrouvé, bien malgré lui, en plein milieu d’une partie de ping-pong qui s’est déroulée de février à juin. Alors qu’il approche d’abord la ligne média du Secrétariat du Conseil du Trésor, on lui indique de rediriger sa demande à la GRC, ce qu’il fait. Après plus d’un mois d’attente, on lui indique que sa réponse devrait venir dans une semaine. Or, à la fin du mois d’avril, Le Journal est toujours en attente. Qui plus est, on lui indique que c’est finalement le secrétariat du Conseil du Trésor qui donnera suite à sa requête. Après plus d’un mois d’attente supplémentaire, Le Journal a finalement reçu les chiffres tant attendus... de la GRC !

