La fièvre cubaine de Camila Cabello

Il risque de faire chaud à l’intérieur du MTelus ce soir lorsque la bombe latine Camila Cabello montera sur scène pour son premier spectacle dans la métropole. D’ici là, voici cinq choses à savoir sur la nouvelle sensation pop cubano-américaine derrière le mégasuccès Havana.

Un premier album remarqué

Il est pratiquement impossible que le nom de Camila Cabello vous soit encore totalement inconnu, son ver d’oreille Havana­­­ saturant les ondes radiophoniques depuis sa sortie en septembre dernier. La jeune chanteuse lançait également cet hiver un premier opus, intitulé simplement Camila, qui a établi un nouveau record en atteignant la première position des palmarès iTunes de plus d’une centaine de pays simultanément.

Camila, de A à Z

D’ailleurs, les fans de la jeune chanteuse pourront entendre chacune des pièces de ce premier album lors de son concert de ce soir. En plus de ces 10 chansons, elle offrira certaines de ses collaborations passées avec d’autres artistes (notamment le titre Bad Things qu’elle a enregistré avec Machine Gun Kelly), en plus de puiser dans le répertoire d’Elvis Presley le temps d’un Can’t Help Falling in Love.

De X-Factor à aujourd’hui

Mais qui est Camila Cabello ? Découverte grâce à la défunte émission américaine X-Factor en 2012, elle a évolué au sein du groupe Fifth Harmony jusqu’en 2016. Son départ de la formation aura été un dur coup pour ses anciennes complices ; Ally, Normani, Dinah et Lauren ont récemment annoncé que, après avoir tenté de poursuivre l’aventure à quatre, elles mettaient un terme à leur association­­­.

À guichets fermés partout

Signe évident de sa popularité grandissante (et de sa candidature au titre de nouvelle princesse de la pop), les billets pour la tournée Never Be the Same de Camila Cabello n’ont mis que quelques minutes à s’envoler. Elle se produit maintenant donc à guichets fermés dans différentes villes d’Amérique et d’Europe, comme Montréal, New York, Chicago, Londres et Paris.

Sur la route avec Taylor Swift

En plus de sa première série de spectacles solo, Camila Cabello prendra bientôt part à la nouvelle tournée mondiale de Taylor Swift. La nouvelle venue dans la célèbre squad de Taylor Swift se produira en première partie de la mégastar américaine à travers le monde dès le mois prochain, et ce, jusqu’à l’automne.

► La tournée Never Be the Same de Camila Cabello s’arrête au MTelus de Montréal ce soir.