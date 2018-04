La pluie garde les Beaucerons en alerte

SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE | La rivière Chaudière n’a pas fini de tenir les Beaucerons sur leur garde, alors qu’après un bref répit, la pluie intense devrait replonger les riverains dans les inondations.

Environnement Canada prévoyait jusqu’à 30 millimètres de pluie d’hier à cet après-midi, dont des épisodes plus abondants durant la nuit.

« On est sur un pied d’alerte, lance la porte-parole de la Sécurité civile France-Sylvie Loiselle à propos de la Beauce. Je ne sais pas si ça va être aussi pire ou moins pire que vendredi dernier. Mais le fait que la fonte soit en grande partie passée, ça change la donne positivement. »

La crue printanière n’affecte pas que la Chaudière. À l’échelle du Québec, c’est plus d’une vingtaine de cours d’eau qui tiennent les autorités sur le qui-vive.

« Jamais vu en 40 ans »

« Je suis toujours inquiet. Il ne faudrait pas que ça monte plus que vendredi », redoute Benois Sirois. Rencontré par Le Journal hier, il a perdu quelques meubles en raison des trois pouces d’eau qui se sont infiltrés dans son sous-sol de la rue Chassé, à Sainte-Marie-de-Beauce.

Richard Boivin et Paquette Sylvain, un couple dans la soixantaine, ne sont pas effrayés par l’inondation. Toutefois, ils se posent des questions quant à la raison de cette crue.

« Ce n’est pas normal. On a eu deux jours de pluie la semaine passée et ce n’était pas le déluge. Mercredi, ça s’est mis à monter subitement. Nous sommes plusieurs à Sainte-Marie à penser que c’est parce qu’ils ont ouvert les valves au barrage Sartigan », pointe Mme Sylvain.

« J’ai 69 ans. J’habite ici depuis 40 ans. Je n’ai jamais vu ça en 40 ans ici », de renchérir M. Boivin.

Le responsable des travaux publics de la municipalité Bernard Boulanger repousse toutefois cette hypothèse. « C’est un barrage qui sert essentiellement à retenir les glaces, dit-il. Ça n’influence pas vraiment le niveau de la rivière. »

Sous surveillance

Quelque 25 cours d’eau sont épiés étroitement par les autorités à l’échelle du Québec, dont la rivière Saint-Charles, dans la région de la Capitale-Nationale. « On pourrait atteindre des seuils d’inondation moyens. Quelles seront les conséquences ? On ne sait pas. Là aussi, la Ville est sur pied d’alerte. Au niveau gouvernemental, on est en soutien », indique France-Sylvie Loiselle.

La crue de cours d’eau pose aussi problème dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. C’est notamment le cas à Matane-sur-Mer, où un tuyau sous la chaussée n’a pas fourni à la demande, entraînant l’effondrement d’une partie de la route. Idem dans les environs de Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, où un pont enjambant un cours d’eau sur la route 299 a été lourdement endommagé.

