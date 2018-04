La routine santé de Dominic Arpin

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités de la région. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Photo courtoisie

Animateur de radio à l’émission matinale de la station Rouge FM à Montréal et à la barre de l’émission Vlog depuis près de 11 ans, Dominic Arpin ne chôme pas dans sa carrière professionnelle, tout comme à l’entraînement. Fervent amateur de course à pied, il accorde une grande importante à sa santé physique et mentale. L’animateur de 47 ans réalisera d’ailleurs des triathlons cet été, ce qui le pousse à s’entraîner à vélo et dans l’eau, au moins trois fois par semaine. « J’ai aussi fait beaucoup de raquette cet hiver. Je me suis découvert une passion pour les sports de plein air. J’ai un chien depuis un an et je réalise que je marche beaucoup plus. Partir une heure avec mon chien dans le bois, c’est vraiment ce qui deviendra mes meilleurs souvenirs de l’hiver cette année », affirme le père de famille de 47 ans.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Compétitif de nature, Dominic Arpin admet qu’il aime « battre ses propres temps ». « Je carbure beaucoup aux défis. Même si j’essaie de ne pas en faire une obsession, j’ai besoin de sentir que je m’améliore lorsque je sors pour une course. J’essaie d’aller toujours un peu plus vite », explique celui qui s’inscrit à des courses pour ensuite se motiver à chausser ses espadrilles.

Photo Fotolia

Son combat contre le cancer en 2013 l’a aussi motivé à garder un rythme de vie sain. « Ça m’a servi de fuel pour m’entraîner et pousser encore plus la machine », indique celui qui a réalisé son premier marathon ainsi qu’un Spartan Race moins de trois mois après son opération pour une masse au rein.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

En quittant la station de radio le matin vers 9 h, Dominic Arpin se rend à TVA pour préparer ses émissions Vlog. Un train de vie qui n’est pas toujours propice à l’entraînement, admet-il, précisant toutefois qu’il considère l’entraînement physique plutôt comme une récompense que comme une torture. « C’est difficile de trouver le temps, mais ma motivation vient beaucoup de mon équilibre. Je sais qu’avec ma nature anxieuse et stressée, si je ne fais pas de sport, mon corps me le dit tout de suite. Je suis moins tendu, je dors mieux, etc. », indique-t-il.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Photo Fotolia

Pour rester discipliné dans son horaire de travail chargé, Dominic Arpin déjeune tous les matins avec un smoothie aux fruits et des rôties. « On mange très équilibré à la maison, mais je dois rester discipliné avec l’horaire du matin. Il ne faut pas non plus trop manger pendant la journée, sinon on perd notre énergie », affirme-t-il.

Quelle est ton adresse santé à Québec ?

Photo courtoisie

Lors de son prochain passage dans la région, Dominic Arpin aimerait en profiter pour aller s’entraîner à Lac-Beauport en vue de ses prochains triathlons.

Ton activité physique préférée ?

Même s’il est un grand coureur, Dominic Arpin avoue qu’il n’y a rien qui puisse battre la nage en eau libre. « Nager dans un lac avec un wetsuit, tout seul avec ma bouée qui me suit, il n’y a rien que j’aime plus que ça. C’est un effort physique, mais qui se fait tout en douceur », affirme-t-il.