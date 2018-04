La vente du siècle

Un Picasso, un Monet, un Matisse... La mise aux enchères des collections de Peggy et David Rockefeller, que plusieurs qualifient déjà de « vente du siècle », devrait fracasser plusieurs records la semaine prochaine à New York. Le milliard de dollars est même évoqué.

La précédente marque est détenue par Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé. En 2009, leur vente aux enchères – également organisée par Christie’s – avait généré 585 millions $ CAN.

Composée de célèbres toiles d’artistes comme Pablo Picasso, Claude Monet et Diego Rivera, la collection du couple de milliardaires américains Peggy et David Rockefeller fait saliver les amateurs d’art.

Une « aubaine »

Au total, 1500 articles seront vendus, incluant des meubles, tableaux, dessins, céramiques et bijoux. La moitié d’entre eux seront offerts en ligne.

Avis aux curieux, le prix de départ de certains bibelots sera de 250 $, ce qui peut paraître comme une aubaine à côté de tableaux de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Selon les dernières volontés du couple, les recettes amassées seront réparties entre plusieurs associations et fondations charitables.

Banquier philanthrope, David Rockefeller a dirigé la Chase Manhattan Bank pendant plusieurs années. Sa fortune familiale provient du pétrole.

L’homme d’affaires est mort en mars 2017. Il avait 101 ans. Sa conjointe avait rendu l’âme en 1996.

Selon les informations disponibles, Peggy et David Rockefeller avaient commencé à collectionner des œuvres d’art à partir de 1948, sous les conseils du directeur du Museum of Modern Art de New York, Alfred Barr.

►La vente des collections de Peggy et David Rockefeller aura lieu chez Christie’s, à New York, du 8 au 11 mai. Sur internet, les enchères débutent mardi à 10 h.

La collection

Voici quelques-unes des pièces des collections de Peggy et David Rockefeller qui seront vendues aux enchères la semaine prochaine.

Pablo Picasso

Photo courtoisie

Fillette à la corbeille fleurie

Huile sur toile peinte en 1905, qui décorait la bibliothèque du couple

Estimation : entre 115 000 000 $ et 150 000 000 $

Henri Matisse

Photo courtoisie

Odalisque couchée aux magnolias

Huile sur toile peinte à Nice en 1923

Estimation : 65 000 000 $

Claude Monet

Photo courtoisie

Nymphéas en fleur

Huile sur toile peinte entre 1914 et 1917

Estimation : 45 000 000 $

Eugène Delacroix

Photo courtoisie

Tigre jouant avec une tortue

Huile sur toile peinte en 1862

Estimation : entre 6 400 000 $ et 9 000 000 $

Service Marly rouge

Photo courtoisie

Service en porcelaine de Sèvres commandé par Napoléon I en 1807

Estimation : 90 000 $ et 320 000 $

Édouard Manet

Photo courtoisie

Lilas et roses

Huile sur toile peinte en 1882

Estimation : entre 9 000 000 $ et 12 750 000 $

John Singer Sargent

Photo courtoisie

San Geremia

Huile sur toile peinte en 1913 lors du dernier voyage de Sargent à Venise

Estimation : entre 3 850 000 $ et 6 400 000 $