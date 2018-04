«La Voix» : Miriam, Jonathan, Yann et Yama passent en finale

Miriam Baghdassarian, Jonathan Freeman, Yann Brassard et Yama Laurent sont les quatre finalistes de la sixième édition de «La Voix» diffusée à TVA. Ils ont été choisis par le public et leur coach, dimanche soir, lors de la demi-finale de l’émission.

Équipe Lara Fabian

Spontanée et intense, Miriam Baghdassarian a livré une version vitaminée de «Il est où le bonheur» du français Christophe Maé, ce qui lui a permis de gagner le cœur des Québécois. Elle a remporté 76 % des votes du public. Alex Nevsky lui a dit qu’on avait besoin de son dynamisme et de sa fraîcheur dans le paysage musical du Québec. Sa coach reste toujours époustouflée par son talent. «Tu as seulement 18 ans, je n’ose même pas imaginer ce que tu vas faire plus tard», a expliqué Lara Fabian.

Félix Lemelin, pour lequel Lara Fabian a réellement eu un coup de cœur amical, a chanté «When We Were Young» d’Adèle.

Équipe Éric Lapointe

En chantant «La voix que j’ai» d’Offenbach, Jonathan Freeman s’est présenté tel qu’il est, avec sa voix basse et chaude si particulière. Le public a été réceptif à la sensibilité du jeune chanteur, originaire de Sept-Îles, qui a récolté 59 % des votes. «Ta voix nous prend de l’intérieur, c’est ce qui nous touche», a lancé Lara Fabian après sa prestation, alors que son coach Éric Lapointe était fier et lui a dit de continuer de chanter en français.

Karine Labelle n’a pas démérité avec une interprétation très sentie de «I don’t Want to Miss a Thing» d’Aerosmith.

Équipe Alex Nevsky

Volé par Alex Nevsky dans l’équipe de Lara Fabian, Yann Brassard continue d’étonner et de séduire le public à chacune de ses apparitions. Avec son interprétation de «Superstition», il a encore une fois su montrer l’étendue de son talent. Le public l’a choisi à 62%. «Je suis un coach très fier, s’est exclamé Alex Nevsky. Tu as tellement de confiance, c’est beau. Tu es en train d’éclore, je te trouve ta place.»

Avec beaucoup d’intensité, Édouard Lagacé a interprété «On s’est aimé à cause».

Équipe Garou

Encore une fois, Yama Laurent a complètement renversé le cœur du public qui a massivement (73%) voté pour elle, après son interprétation tellement intense de «A Change Is Gonna Come». «Tu es plus grande que la musique, a lancé Lara Fabian après sa prestation. S’il y a une voix ici, c’est toi.»

Son coach, Garou, est resté quasiment sans voix, lançant un très sincère : «Yama, merci d’être là.»

Samuel Babineau a vécu tout un moment en jammant avec les musiciens autour d’un feu durant sa prestation de «La ballade de Jean Batailleur».

Des succès à profusion

En ouverture de la soirée, Roch Voisine a interprété quelques-uns de ses grands succès avec les demi-finalistes.

«Le moment avec les candidats a passé très vite. C’est toujours un peu frustrant parce qu’on passe plus de temps à préparer le numéro qu’à le faire.»

Comme il a passé les derniers mois en Europe, Roch ne connaissait pas vraiment les candidats.

«J’ai trouvé qu’ils étaient humbles, gentils et j’ai été agréablement surpris. J’ai participé à d’autres émissions ailleurs dans le même concept et ce n’était pas la même chose. Ils sont conscients que ce qu’ils vivent est exceptionnel.»

Par contre, Roch Voisine avoue qu’il aurait du mal à occuper le fauteuil de coach.

«Je dis toujours que c’est difficile d’être à la hauteur de l’image qu’on projette. Quand je travaille, je suis très direct, parfois un peu raide. Je ne pense pas avoir le bon profil. Les coachs doivent marcher sur des œufs tout le temps, c’est normal. Les gens qui sont devant eux ne font pas ce métier. Je suis beaucoup moins diplomate. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas juste, mais moins diplomate.»