LeBron James prend rendez-vous avec les Raptors

LeBron James a propulsé les Cavaliers vers le deuxième tour des séries de la NBA dans une victoire de 105-101 contre les Pacers de l’Indiana, dimanche à Cleveland.

Les prochains adversaires de la formation de l’État de l’Ohio seront les Raptors de Toronto.

James, qui a maintenu sa fiche parfaite en première ronde éliminatoire (13-0), a pris les choses en main dès le début du septième duel contre les Pacers en inscrivant 26 points en première demie.

Il a terminé la rencontre avec 45 points, neuf rebonds et sept mentions d’assistance.

James, qui a quitté tard au troisième quart parce qu’il souffrait de crampes, est revenu dans le match avec 8 min 25 s à écouler au quatrième quart. Il avait disputé toute la rencontre avant de prendre cette courte pause.

Plus difficile

Même s’il peut encore espérer participer à la finale pour une huitième année de suite, le joueur-étoile a eu plus de difficulté que d’habitude en première ronde. Il n’avait jamais eu besoin de plus de six matchs pour atteindre le second tour éliminatoire. De plus, c’est la première fois depuis 2012 qu’il ne balaie pas ses premiers adversaires en séries.

Tristan Thompson et Kevin Love ont également contribué à la victoire des «Cavs» en amassant 15 et 14 points respectivement.

Victor Oladipo a tout fait en son pouvoir pour éviter l’élimination des Pacers. Sa récolte de 30 points, 12 rebonds et six mentions d’assistance n’a toutefois pas été suffisante.

Du succès

James et les Cavaliers n’ont croisé le fer que deux fois avec les Raptors en séries. La saison dernière, les «Cavs» ont balayé l’équipe canadienne en deuxième ronde. L’année précédente, James avait aidé les siens à éliminer les Raptors en six parties en finale de l’Est.

Les deux équipes ont croisé le fer trois fois en saison régulière. Cleveland a gagné deux de ces duels.