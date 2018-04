Les cinq meilleurs troisièmes choix de l’histoire

Le Canadien de Montréal parlera au troisième rang lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui aura lieu les 22 et 23 juin à Dallas.

Plusieurs bons joueurs ont été sélectionnés à cette position au fil des ans. En voici cinq qui se sont particulièrement démarqués.

Scott Niedermayer

En 1991, les Devils du New Jersey ont eu la main heureuse en repêchant nul autre que Scott Niedermayer. Le défenseur a complété sa carrière dans la LNH avec 740 points en 1263 rencontres, quatre coupes Stanley, un trophée Norris et un trophée Conn Smythe. Sur la scène internationale, il a gagné l'or à deux reprises aux Jeux olympiques en plus de triompher au Championnat mondial ainsi qu'au Championnat mondial junior.

Denis Savard

En 1980, les Blackhawks de Chicago ont fait de l'attaquant Denis Savard leur tout premier choix. Le Québécois a connu pas moins de cinq saisons de plus de 100 points avec les Blackhawks et il a remporté la coupe Stanley avec le Canadien. Il a terminé sa carrière dans la LNH avec 1338 points, ce qui fait de lui le meilleur pointeur de l'histoire parmi les joueurs repêchés au troisième rang.

Henrik Sedin

En 1999, les Canucks de Vancouver ont frappé un grand coup en sélectionnant les frères Daniel et Henrik Sedin aux deuxième et troisième rangs. Henrik, qui a annoncé sa retraite il y a quelques semaines, a passé toute sa carrière avec les Canucks et a récolté 1070 points. Il n'a jamais remporté la coupe Stanley, mais il a gagné un trophée Hart, un trophée Art Ross et une médaille d'or olympique.

Jonathan Toews

En 2006, les Blackhawks ont frappé dans le mille pour la deuxième fois de leur histoire en repêchant au troisième rang. Après Savard en 1980, cette fois, ils ont jeté leur dévolu sur Jonathan Toews. Le joueur de centre a remporté la coupe Stanley à trois reprises et compte à ce jour 674 points en 791 matchs dans le circuit Bettman. Il a aussi gagné l'or aux Jeux olympiques à deux reprises, le Championnat mondial junior deux fois, le Championnat mondial ainsi que la Coupe du monde.

Pat LaFontaine

En 1983, les Islanders de New York ont repêché l'Américain Pat LaFontaine au troisième rang. Une sélection payante puisque l'attaquant a amassé 1013 points en seulement 865 matchs dans la LNH.