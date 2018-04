Photos souvenirs: François Léveillée

Premier album

PHOTO ALFRED LANCTOT, LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Oui, c’est bien François Léveillée, caché derrière cette épaisse barbe. C’était en 1981 et il avait 30 ans. Le beau barbu défendait alors les chansons de son premier album intitulé Délivrance, sorti en 1979, un vinyle folk qui regroupait onze titres dont L’Amour gastronomique et Vive le progrès.

Il y a 30 ans

PHOTO NORMAND PICHETTE, LE JOURNAL DE MONTRÉAL

L’humoriste en 1989. Il faisait désormais rire le public, notamment sur la scène des Lundis des Ha Ha. Ce n’est pourtant qu’en 1998 que le public aura enfin droit au premier spectacle solo de l’humoriste, Welcome to l’an 2000, regroupant ses personnages, les Bob Cashflow, Monsieur Picole et Aimé D’Amour.

Entre les deux...

PHOTO COURTOISIE RADIO-CANADA

À l’émission Les Beaux dimanches à Radio-Canada, à l’été 1986. Entre chanson et humour, le cœur de l’auteur-compositeur-interprète­­­ balançait. Il balance toujours aujourd’hui, alors que François Léveillée présente son spectacle, Le deuxième rôle de ta vie, un heureux mélange d’humour et de musique.

Thérapie

PHOTO d’ARCHIVES LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Nouveau look pour son second album, Thérapie, lancé en 1983, sur lequel on retrouve Prends ça mou et Arrête de brailler. Trente ans plus tard, en 2012, après des années d’humour et une quinzaine de mises en scène, François Léveillée lançait finalement le troisième album de sa carrière, Le deuxième rôle de ta vie.

Chanteur d’abord

PHOTO COURTOISIE, LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Au début des années 1980 (photo), François Léveillée faisait carrière comme chanteur. Ce n’est que des années plus tard, notamment en 1993, alors qu’il participait aux Parlementeries à Radio-Canada, qu’on le reconnaîtra officiellement comme l’un de nos meilleurs humoristes.

► François Léveillée présente son spectacle, Le deuxième rôle de ta vie, un amalgame de musique et d’humour, sur des thèmes tels que la soixantaine, l’andropause, son rôle de père et ses inquiétudes. Il sera notamment, le 5 mai, à L’Avenir, le 1er juin à Charlesbourg, le 30 juin à Ste-Lucie des Laurentides, le 14 juillet à Ste-Béatrix, le 11 août au ComédiHa! de Québec. Voir francoisleveillee.com

► Les Vieux Criss – François Léveillée, Gilles Valiquette, François Guy et Michel Le François – quatre auteurs-compositeurs-interprètes emblématiques de la musique québécoise des années 1960-1970, présentent leur spectacle, le 12 mai à Sainte-Thérèse, le 11 juillet à L’Assomption et le 21 juillet à La Minerve. Voir leur page fb. Un album est aussi prévu pour l’automne 2018.

► François Léveillée prépare un nouvel album qui sera sur le marché en novembre prochain, suivi d’un spectacle en 2019. Il travaille aussi sur un livre d’anecdotes.