Rasmus Dahlin et les autres

La LNH a laissé perdurer le suspense samedi soir et ce sont finalement les Sabres de Buffalo qui auront le privilège d’ajouter le jeune prodige Rasmus Dahlin à leur formation. Après avoir échappé la loterie Connor McDavid, ils pourront finalement sélectionner au premier rang au total. Maintenant que l’ordre est connu, plusieurs questions persistent : qui le Canadien sélectionnera-t-il avec le troisième choix au total ? Est-ce que les Oilers d’Edmonton repêcheront finalement un défenseur ? Qui sera le premier joueur de la LHJMQ à être sélectionné ? À un peu moins de deux mois du repêchage, Le Journal a tenté, bien humblement, d’offrir quelques réponses à ces questions.

Sabres de buffalo

Choix : Rasmus Dahlin, Défenseur, Frölunda (SHL)

Classement* : 1er chez les patineurs européens

On aurait pu ne rien écrire pour justifier ce choix et ça n’aurait probablement rien changé. Rasmus Dahlin est considéré comme le meilleur espoir au monde depuis le début de la saison (et même plus) et il n’y a aucune raison qui pourrait expliquer que les Sabres utilisent le privilège offert par la loterie pour choisir un autre joueur. Il faudra lui donner un peu de temps mais il a le potentiel de devenir un candidat annuel au trophée Norris.

Hurricanes de la caroline

Choix : Andrei Svechnikov, Ailier droit, Barrie (OHL)

Classement* : 1er chez les patineurs nord-américains

Il a marqué 40 buts en 44 matchs cette saison avec les Colts de Barrie et en a ajoutés cinq en huit parties éliminatoires. Andrei Svechnikov est un marqueur naturel et utilise tous les moyens pour le faire. Il a, selon plusieurs, ce qu’il faut pour jouer dans la Ligue nationale de hockey dès la saison prochaine. Il s’ajoutera à un groupe d’attaquants déjà fort intéressant en Caroline. Ils seront à prendre au sérieux, ces Hurricanes !

Canadien de montréal

Choix : Filip Zadina, Ailier droit, Halifax (LHJMQ)

Classement* : 3e chez les patineurs nord-américains

La Centrale de recrutement de la LNH a fait glisser Zadina d’un rang dans son recensement final, le plaçant troisième en Amérique du Nord derrière Andrei Svechnikov et Brady Tkachuk. Cela n’empêchera pas les Canadiens de jeter leur dévolu sur ce talentueux ailier qui possède l’un des meilleurs lancers de ce repêchage. Son potentiel offensif est plus élevé que celui de Tkachuk et il a tout pour devenir un joueur d’impact dans la LNH.

Sénateurs d’Ottawa

Choix : brady Tkachuk, Ailier gauche, Université de Boston (NCAA)

Classement* : 2e chez les patineurs nord-américains

Tkachuk a impressionné au Championnat mondial de hockey junior lors de la période des Fêtes, mais, quand même, certaines organisations indépendantes de recrutement ne l’ont pas aussi haut que d’autres. Le fait qu’il ait presque un an de plus que certains autres espoirs suscite des interrogations. Malgré tout, Tkachuk a dominé partout où il est passé et pourrait évoluer dans la LNH l’an prochain. Un excellent prix de consolation pour les Sens.

Coyotes de l’Arizona

Choix : Evan Bouchard, Défenseur, London (OHL)

Classement* : 4e chez les patineurs nord-américains

Bouchard est le meilleur défenseur en Amérique du Nord selon la Centrale de recrutement de la LNH. Si certains voient moins de potentiel offensif chez Bouchard que chez certains autres défenseurs de premier plan disponibles, d’autres voient en lui le type de défenseur complet qui pourrait jouer le rôle de premier de classe dans une brigade de la LNH. Il pourrait devenir le compagnon de duo parfait à la droite d’Oliver Ekman-Larsson.

Red Wings de Detroit

Choix : quinn Hughes, Défenseur, Université du Michigan (NCAA)

Classement* : 6e chez les patineurs nord-américains

S’il fallait décrire Quinn Hughes en un mot, on pourrait utiliser avec justesse le terme « fluidité ». Aucun doute que le défenseur américain est l’un des meilleurs patineurs de cette cuvée. Même s’il ne fait que 5 pi 10 po et 175 lb, Hughes a la capacité de se sortir du pétrin en deux enjambées. Les Red Wings choisiront ce défenseur qui a évolué dans leur cour, avec l’Université du Michigan.

Canucks de Vancouver

Choix : Adam Boqvist, Défenseur, Brynas (SHL)

Classement* : 2e chez les patineurs européens

Le talent de Boqvist ne ment pas et il en a fait la preuve lors du Mondial des moins de 18 ans, récoltant six points en six rencontres. Comparé à Erik Karlsson, il est l’un des plus jeunes joueurs de cette cuvée, n’étant qu’à un mois d’être admissible à la séance de sélection de 2019. Qu’il soit aussi bon à un si jeune âge fait certainement déjà saliver les Coyotes qui pourront éventuellement le faire jouer à la droite d’Oliver Ekman-Larsson.

Blackhawks de Chicago

Choix : Oliver Wahlstrom, Ailier droit, Programme américain de développement (USHL)

Classement* : 7e chez les patineurs nord-américains

L’Américain aux racines suédoises est un peu l’Eeli Tolvanen de cette cuvée. Marqueur naturel possédant un lancer dévastateur, certains se demandent si sa production n’est pas dépendante des joueurs avec qui il évolue. Dans une ligue où les marqueurs naturels sont difficiles à acquérir, les Hawks ne feront pas la même erreur que la saison précédente avec Tolvanen et ne laisseront pas Wahlstrom glisser.

Rangers de New York

Choix : Noah Dobson, Défenseur, Titan d’Acadie-Bathurst (LHJMQ)

Classement* : 5e chez les patineurs nord-américains

Sans tambours ni trompettes, Dobson a grimpé de façon constante dans les différents classements au cours de la saison. Le défenseur droitier possède un mélange d’habiletés qui plaît aux recruteurs de la LNH. En plus d’être un patineur fluide, il possède une excellente vision de jeu et son différentiel cumulé de +67 en deux saisons à Bathurst ne ment pas sur ses habiletés à bien défendre son territoire. Un arrière qui a le potentiel d’être le numéro un dans la Grosse Pomme pour plusieurs années.

Oilers d’Edmonton

Choix : Ty Smith, Défenseur, Chiefs de Spokane

Classement* : 14e chez les patineurs nord-américains

À ce stade, les Oilers doivent y aller avec un défenseur. Smith a perdu quelques plumes en cours de saison, lui qui était vu dans la même catégorie que les premiers de classe à la position de défenseurs au départ. N’empêche, le capitaine du Canada au Mondial des moins de 18 ans possède des habiletés offensives qui font de lui un espoir fort intéressant. Ses 73 points en 69 matchs cette saison avec les Chiefs de Spokane en font état.

Islanders de New York

Choix : Joel Farabee, Ailier gauche, Programme américain de développement (USHL)

Classement* : 12e chez les patineurs nord-américains

Sans être électrisant, Farabee est un joueur qu’on apprécie un peu plus chaque fois qu’on le voit jouer. Pour une bonne partie de la saison, il a évolué dans l’ombre sur un trio en compagnie de Jack Hughes et Oliver Wahlstrom et n’a pas mal paru. Il a également été l’un des meilleurs de son équipe au Championnat mondial des moins de 18 ans. Un joueur qui fera tout pour aider son équipe à gagner.

Islanders de New York

Choix : Jesperi Kotkaniemi, Centre, Assät (Finlande)

Classement* : 6e chez les patineurs européens

Le centre finlandais a connu une excellente saison pour un jeune de 17 ans en Liiga finlandaise, avec une récolte de 29 points en 57 parties. Kotkaniemi est un centre efficace dans les deux territoires avec une intéressante touche offensive. Il en a fait la démonstration au Mondial des moins de 18 ans, avec une récolte de sept points en six matchs, avant la finale de ce matin face aux États-Unis. On le compare à Anze Kopitar.

Stars de Dallas

Choix : Joe Veleno, Centre, Voltigeurs de Drummondville (LHJMQ)

Classement* : 8e chez les patineurs nord-américains

Veleno a repris ses lettres de noblesse avec les Voltigeurs de Drummondville et il est maintenant de retour dans la discussion à savoir s’il sera choisi dans le top-10. Il n’a toutefois pas été en mesure d’aider l’équipe canadienne au Mondial des moins de 18 ans, qui s’est inclinée en quarts de finale face aux Tchèques. Un tournoi ne fait pas une saison et les Stars préféreront se baser sur la deuxième moitié de saison de Veleno pour l’évaluer.

Flyers de Philadelphie

Choix : Vitaly Kravtsov, Ailier droit, Traktor de Chelyabinsk (KHL)

Classement* : 3e chez les patineurs européens

Les Flyers possèdent plusieurs centres de talent, autant chez les professionnels que dans la filiale. Kravtsov intrigue surtout par le fait qu’il a été exceptionnel en séries de la KHL avec le Traktor de Chelyabinsk, récoltant 11 points en 16 parties. Toutefois, il n’a ni participé au Championnat mondial de hockey junior, ni aux différents événements de moins de 18 ans dans l’année, ce qui fait que l’échantillon qu’en ont certains recruteurs est très faible. Les Flyers pourraient réaliser un vol.

Panthers de la Floride

Choix : Barrett Hayton, Centre, Sault Ste-Marie (OHL)

Classement* : 9e chez les patineurs nord-américains

Hayton est un joueur de centre polyvalent qui compare son style à ceux de Patrice Bergeron et Jonathan Toews. Au sein d’une équipe des Greyhounds de Sault Ste-Marie bourrée de vétérans aguerris, il a su se démarquer et obtenir des responsabilités intéressantes. Il ne possède peut-être pas des habiletés offensives aussi élevées que certains autres espoirs à l’attaque, mais son style et sa maturité en font un joueur que les entraineurs aiment.

* Classement de la Centrale de recrutement de la LNH