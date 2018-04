Sanctions commerciales américaines: l’UE «doit être prête à réagir», affirment Macron, Merkel et May

Emmanuel Macron, Angela Merkel et Theresa May ont mis de nouveau en garde les États-Unis contre des sanctions commerciales vis-à-vis de l’Europe, estimant que l’Union européenne «doit se tenir prête à réagir, le cas échéant, avec efficacité et célérité».

«Les trois dirigeants souhaitent que Washington ne prenne pas de mesures contraires aux intérêts transatlantiques», selon un communiqué publié dimanche par l’Elysée à l’issue d’un entretien téléphonique, la veille, entre le président français, la chancelière allemande et la Première ministre britannique.