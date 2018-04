Scheifele parmi les grands

NASHVILLE | Il n’a pas l’aura d’un Sidney Crosby, Connor McDavid, Anze Kopitar ou Alexander Ovechkin. Même s’il reste encore une grande étoile dans l’ombre à l’extérieur des frontières de Winnipeg, Mark Scheifele vaut son pesant d’or.

À 25 ans, Scheifele a maintenant atteint le statut de l’un des meilleurs joueurs de la LNH. Depuis deux ans, le centre des Jets de Winnipeg produit à un rythme d’un point par rencontre.

Sans des blessures au haut du corps qui l’ont forcé à s’absenter pour 22 matchs cette saison, Scheifele aurait facilement terminé parmi les vingt premiers marqueurs du circuit. En 60 matchs, le centre de 6 pi 3 po et 207 lb a amassé 60 points (23 buts, 37 passes).

L’an dernier, l’Ontarien avait connu une campagne encore plus prolifique avec 82 points (32 buts, 50 passes) en 79 rencontres.

« La progression de Mark a été exceptionnellement constante depuis ses débuts dans la LNH, a raconté l’entraîneur en chef Paul Maurice à quelques heures du deuxième match contre les Predators de Nashville. Il avait joué quelques matchs avec les Jets à l’âge de 18 et 19 ans, mais il n’avait pas terminé les saisons à Winnipeg, étant retourné à son équipe junior. »

Une étape à la fois

Maurice a ensuite raconté une anecdote savoureuse pour témoigner de l’importance de la patience dans le développement d’un joueur de talent.

« Il y a quelques années, je travaillais de l’autre côté de la clôture dans le monde des communications, a poursuivi Maurice. Je me rappelle qu’un soir, le débat consistait à savoir si Scheifele représentait une déception pour un choix de premier tour puisqu’il avait joué sa dernière année junior à Barrie. Il n’a pas marqué 30 buts à ses 18 ans ou 19 ans dans la LNH. On avait tendance à l’oublier un peu.

« À ses premières saisons complètes avec les Jets à 20, 21 et 22 ans, il jouait pour une équipe en reconstruction. Il avait de bonnes statistiques, mais ce n’était pas incroyable. Il ne captait donc pas autant l’attention. Mais il n’a jamais cessé de s’améliorer. Aujourd’hui, les gens n’ont pas le choix de le reconnaître comme l’un des meilleurs de la LNH. »

Avant ses saisons de 61, 82 et 60 points, Scheifele avait obtenu 34 points (2013-2014) et 49 points (2014-2015).

En conversation avec le Journal, samedi matin, le directeur général Kevin Cheveldayoff avait également rappelé que la patience constituait une arme cruciale dans le développement des jeunes joueurs. Le sympathique DG disait aussi qu’il ne fallait pas commettre l’erreur de sauter des étapes.

Scheifele en est un très bon exemple.

Huit en sept !

Depuis le début des séries, Scheifele joue un rôle clé dans les succès des Jets. Le tout premier choix de l’histoire des Jets 2.0 a marqué huit buts et récolté dix points à ses sept premiers matchs.

Il forme un trio très dangereux avec Kyle Connor et Blake Wheeler.

« Il y a des moments où tout fonctionne bien, a simplement dit Scheifele. C’est le cas en ce moment. J’ai des chances et je réussis à en profiter. Mais mes coéquipiers me facilitent la vie. Kyle et Blake sont deux ailiers phénoménaux. Je veux juste jouer de la bonne façon, je me concentre autant sur mon jeu offensif que défensif. Quand tu joues bien dans ton territoire, tu finis par générer de l’attaque. »

Scheifele n’attirera jamais l’attention avec ses déclarations. Il parle toujours de l’équipe avant lui. Il n’a pas l’assurance ou le brin d’arrogance de l’autre grande étoile des Jets, le jeune Patrik Laine.