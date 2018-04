Sonia Lebel portera les couleurs de la CAQ dans Champlain

L'avocate Sonia LeBel, qui s'était fait connaître du grand public à titre de procureure en chef de la commission Charbonneau, a officialisé son entrée en politique dimanche sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ)

Le chef de la CAQ, François Legault, a annoncé que Mme LeBel briguera les suffrages dans la circonscription de Champlain, en Mauricie, en vue de l'élection de l'automne.

«Pendant plus de 20 ans comme procureure de la Couronne et ensuite à la commission Charbonneau, j’ai lutté contre le crime, la corruption et la collusion en représentant les citoyens. Je veux poursuivre ce travail à un autre niveau», a expliqué Sonia LeBel, par communiqué, pour justifier son choix de faire le saut en politique.

«Je suis venue en politique justement pour m’assurer qu’on n’oublie jamais les leçons tirées de la commission Charbonneau», a ajouté celle qui compte faire de l'accès à une justice «plus accessible, plus abordable et plus efficace» l'une de ses priorités.

La circonscription de Champlain est présentement représentée par le libéral Pierre Michel Auger, qui a déjà été investi pour représenter son parti aux prochaines élections.