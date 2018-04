Un départ coûteux

En plus, les libéraux se sont fait clouer le bec alors qu’ils souhaitaient faire du millage avec un article paru dans The Economist. Au Salon bleu, le ministre David Heurtel citait la prestigieuse publication qui dépeint François Legault comme un populiste. Mais le leader caquiste François Bonnardel a répliqué avec un passage de la même revue en 2011 Corruption in Québec, digging deeper. Même les péquistes se tapaient sur les cuisses. Mention honorable aussi au député péquiste de Verchères Stéphane Bergeron, qui a procédé à un interrogatoire serré et pugnace du patron de l’UPAC en commission parlementaire. Robert Lafrenière a admis qu’il avait erré en affirmant à son dernier passage qu’il n’y aurait ni arrestation ni perquisition pendant la campagne électorale.