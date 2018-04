Une brèche en toute chose

Les dernières années ont été passablement mouvementées pour le duo Alfa Rococo. En l’espace de trois ans, le couple formé de Justine Laberge et David Bussières a accueilli deux bébés dans sa maison, Marine et Luna. Pour leur nouvel album, L’amour et le chaos, les deux musiciens et nouveaux parents ont ainsi voulu trouver la lumière dans le monde plutôt sombre qui nous entoure.

« Je me demande comment on a fait ! » En entrevue, Justine Laberge revient sur les derniers mois qu’elle et David ont vécus et elle n’en revient pas de voir que le duo a réussi à boucler son quatrième album, quelques mois à peine après l’arrivée de la petite Luna.

Photo courtoisie Alfa Rococo devait initialement lancer son nouvel album au début du mois de novembre 2017. « Mais j’accouchais à la fin octobre ! dit Justine. C’était donc impossible. » Après réflexion, le couple et son équipe ont décidé de repousser la sortie de L’amour et le chaos au début du mois de mai.

Belle coïncidence, c’est le 1er mai 2007 qu’est sorti le tout premier album du duo, Lever l’ancre. « Cette date est bien marquée dans nos têtes, car elle a passablement changé nos vies », indique David. Pour marquer le coup, Alfa Rococo fera le lancement de son nouvel album... le 1er mai prochain.

Passage du temps

Il en a coulé de l’eau sous les ponts depuis la sortie du disque précédent du duo, Nos cœurs ensemble, en 2014. À l’époque, Justine et David étaient déjà un couple depuis plusieurs années, mais ils n’avaient aucun enfant. On se retrouve moins de quatre ans plus tard et voilà les deux musiciens qui sont parents de deux fillettes !

« Il a fallu apprendre à travailler d’une autre façon », déclare Justine. « Avant, on travaillait de 15 h à minuit. Maintenant, ç’a migré de 9 h à 17 h ! » ajoute David en riant.

Cette nouvelle vie familiale n’a pas directement inspiré de nouvelles pièces pour le couple (« on s’est toujours dit qu’on ne ferait pas de chansons sur nos enfants »), mais Justine et David ont tout de même pris conscience d’un nouvel élément dans leur vie : le passage du temps.

« Notre façon de voir les choses a changé, affirme Justine. La notion du temps a chaviré complètement. Le temps qui passe, on ne s’en rendait pas trop compte avant. Mais un enfant, c’est comme un sablier, on le voit vraiment. »

Le temps se veut donc un fil conducteur sur ce nouvel album. « On se rend compte que le temps est une richesse qu’on a et qu’on doit l’utiliser à bon escient, dit David. Il y a plusieurs chansons sur l’album qui parlent de ça. »

Trouver la lumière

Les nouveaux parents ont aussi dû changer leur vision du monde, qui était plutôt cynique avant. « Ce sont des années particulières qu’on vit en ce moment, avec la morosité un peu ambiante, dit David. Mais avec des enfants, on veut quand même leur présenter le monde de belle façon. On essaie de trouver des brèches lumineuses à travers tout ça. »

Les couples qui œuvrent en musique sont très peu nombreux. Et ils sont encore plus rares, ceux qui arrivent à perdurer. Quel est le secret de la longévité d’Alfa Rococo ?

« On se rappelle toujours une chose : chaque matin, quand on commence à composer, il faut que ce soit plaisant », dit David. « Il ne faut jamais être blasé, ajoute Justine. On essaie toujours de garder cette flamme-là, comme des enfants, car c’est un jeu. Et même s’il y a des embûches, on ne lâche pas et on se concentre sur pourquoi on fait ça »