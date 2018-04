Une députée veut modifier la procédure de dons d’organes

« On a encore des actions plus concrètes à poser. [...] On doit se demander si on fait vraiment tout ce qui est possible dans un pays développé pour éviter des morts », estime Mme Lamarre, en citant le cas de l’Espagne, où le nombre de donneurs est deux fois plus élevé qu’au Québec. « Ça doit se faire en tout respect, car la famille doit toujours avoir le dernier mot », ajoute-t-elle en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une position officielle de son parti.