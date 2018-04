Christine Mercier ne suit pas la mode. Elle la crée dans son atelier-boutique situé dans l’arrondissement historique du Trait-Carré, à Québec, où elle a pignon sur rue depuis un an.

Active dans le milieu de la mode depuis 30 ans, Christine Mercier fait son petit bonhomme de chemin tout en mettant de l’avant ses valeurs, qui reposent sur la coopération et la consommation responsable.

« Je crois au commerce de proximité en opposition à l’achat frénétique d’objets cheaps qui sont aussitôt jetés », affirme-t-elle.

Il y a un an, cette artiste et designer a eu un coup de foudre en visitant un local grand et lumineux du Trait-Carré. Elle est aussitôt tombée en amour avec l’endroit. Pour réaliser son projet, Mme Mercier a recruté 32 artistes et artisans offrant une grande diversité d’objets de qualité sous le même toit.

Formée en design de mode au Campus Notre-Dame-de-Foy, elle a fait son stage à l’atelier de Jean-Claude Poitras à Montréal.

« Je n’ai pas un parcours linéaire », raconte-t-elle.

Pendant plusieurs années, cette mère de famille et femme d’affaires a eu son atelier à la maison, jusqu’à ce qu’elle se remette en question.

« J’ai eu mon atelier chez moi pendant sept ans, mais les clientes demandaient où me trouver. Je me suis mise à chercher un local », résume-t-elle.

L’amour des tissus

L’atelier-boutique a ouvert ses portes le 1er mars 2017. L’entreprise reflète bien la personnalité de Mme Mercier, qui accueille ses clients comme de la visite.

De la conception à la fabrication, elle s’occupe de tout. Ses collections de vêtements sont classiques et intemporelles. « Pour que ce soit seyant, il ne faut pas trop qu’il y ait de fla-fla. Je veux que mes conceptions traversent les années. »

Passionnée de tissus, la designer se laisse inspirer par ses voyages à New York, Paris ou Berlin. « Ce sont les matières qui m’inspirent. La mode, ça ne m’intéresse pas beaucoup. C’est trop éphémère », dit-elle.

