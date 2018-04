Une ferme laitière part en fumée à Noyan

NOYAN | Une ferme laitière a été la proie des flammes, dimanche matin, à Noyan, en Montérégie, près de la frontière américaine.

Plusieurs dizaines de pompiers de Noyan et de municipalités voisines ont dû accourir pour combattre l’incendie à la ferme Philidor inc., située sur le chemin de la 4e Concession. Une centaine d’animaux se trouvait dans le bâtiment quand le feu s’est déclaré, selon TVA Nouvelles.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

«J’ai été réveillé à deux heures du matin et il y avait le feu à la grandeur, a indiqué Louis Leduc, propriétaire de la ferme, en entrevue à TVA Nouvelles. Il n’y avait plus rien à faire. C’était à mes grands-parents et là, c’est la quatrième génération qui partait, mes fils allaient reprendre la ferme.»

Photo Agence QMI, Pascal Girard

La ferme est une perte totale. Une enquête sera ouverte afin de déterminer la cause de l’incendie.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

L’agriculture fournit près de 20 % des emplois dans la municipalité de Noyan, qui compte 1357 habitants.