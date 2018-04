«Une immense victoire» -Pekka Rinne

NASHVILLE | Pekka Rinne a bloqué 46 tirs dans un gain de 5 à 4 en deuxième période de prolongation contre les Jets de Winnipeg. Sans jouer une rencontre grandiose, le Finlandais a effacé de sa mémoire ses déboires du premier match.

« C’est une immense victoire, une très, très grosse victoire. Je croyais que nous étions pour l’emporter en troisième période, mais les Jets ont trouvé une façon de rebondir. C’était une rencontre difficile pour les émotions. Nous méritions cette victoire puisque nous avons très bien joué en prolongation. Kevin (Fiala) a marqué un gros but pour nous. »

-Pekka Rinne

Mark Scheifele a été la grande étoile des Jets avec deux buts et une passe. Malgré la défaite, le gros centre retenait des aspects positifs.

« C’est vraiment poche de perdre en deuxième période de prolongation. Mais nous avons joué un meilleur match que vendredi. C’est déjà ça de positif. Nous pouvons être furieux pour quelques minutes, mais nous retrouverons notre concentration rapidement. »

-Mark Scheifele

Paul Maurice a souligné le travail de Dustin Byfuglien. Le gros défenseur des Jets a obtenu un but et une passe en plus de passer plus de 35 minutes sur la glace. Il a aussi attiré l’attention lors de différentes altercations en repoussant parfois deux joueurs des Predators à la fois.

« Il est gros, il est un immense être humain. Il a donné de l’énergie à l’équipe. Il a marqué le premier but pour nous. Il a une grande influence pour notre équipe. »

-Paul Maurice

Viktor Arvidsson a servi de bougie d’allumage pour les Predators. Il a passé la soirée devant le filet de Connor Hellebuyck. Le Suédois a rendu hommage à son joueur de centre Ryan Johansen.

« Ryan est incroyable. Il est l’un des meilleurs centres de la LNH. Il a un don pour fabriquer des jeux à partir de très peu. Mais notre trio au complet a travaillé très fort. »

-Viktor Arvidsson