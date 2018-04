Voici 10 facettes de la personnalité de ces députés que vous ignoriez probablement...

Mis à part leur implication politique (qui, on l’imagine, occupe une très grande partie de leur emploi du temps), les députés de l’Assemblée nationale ont aussi des facettes de leur personnalité que l’on connaît moins ou pas du tout! Artistes, entrepreneurs, musiciens, grands passionnés... voici quelques aspects plutôt méconnus de certains élus!

Martin Ouellet est copropriétaire d’une boutique de lingerie

Avec sa conjointe, il est propriétaire de la Lingerie D’Avantage à Baie-Comeau!

Photo Simon Clark/Agence QMI

Le ministre Sébastien Proulx est un artiste dans l’âme

Non seulement peint-il de jolis tableaux, mais il a aussi illustré lui-même son livre paru en février dernier.

Pascal Bérubé est un grand fan des années 70

Le député de Matane-Matapédia raffole notamment des meubles construits pendant les «seventies»!

Marc Carrière est à l’origine de l’introduction de la chasse aux dindons sauvages au Québec

Saviez-vous le député de Chapleau est le «père» des dindons sauvages au Québec? C’est du moins celui qui a participé à leur introduction sur le territoire québécois alors qu’il était préfet de la MRC des Collines (et maire de Val-des-Monts). Il est aussi un grand amateur de chasse!

Marc Carrière

Mathieu Traversy est un véritable «show man»

Le député péquiste a un véritable talent de «entertainer»! Pas plus tard que le week-end dernier, il a offert toute une prestation de la chanson Les Champs-Élysées, lors d’un événement dans sa circonscription! Voyez par vous-même!

Je me suis permis un élan de karaoké avec la Ligue des sacs de sables!🎤 C'était Paris en direct de #Terrebonne ce soir!😅👍 @partiquebecois #polqc #pq #assnat pic.twitter.com/kjbTyofE7I — Mathieu Traversy (@MathieuTraversy) 28 avril 2018

La ministre Dominique Anglade est amie avec une «rockstar»

Hé oui... la ministre de l’Économie est amie avec la chanteuse du groupe Arcade Fire! Régine Chassagne et elle se connaissent depuis la tendre enfance et ont travaillé ensemble à mettre sur pied la Fondation KANPE, à la suite du tremblement de Terre qui a dévasté Haïti en 2010. L’organisme dont le nom signifie «se tenir debout» en créole, vise à aider les familles haïtiennes les plus vulnérables à atteindre l’autonomie financière.

Stéphane Bergeron est un grand amateur des rois maudits

L’œuvre de Maurice Druon, racontant l’histoire de la monarchie française depuis Philippe IV le Bel, jusqu’à la guerre de Cent Ans, passionne le député de Verchères, si bien qu’il fait même des conférences à ce sujet!

Dave Turcotte est un passionné de l’histoire des États-Unis

Le député de Saint-Jean adore l’histoire des États-Unis! Il a récemment fait un «road trip» chez nos voisins américains et a documenté son périple sur les médias sociaux!

Le ministre Stéphane Billette est un athlète

Ce n’est pas la politique (ni même sa nomination comme ministre) qui va freiner Stéphane Billette dans ses entraînements! Véritable athlète, les ironman ne lui font pas peur!

Alexandre Cloutier est aussi un athlète (et est visiblement fan du groupe ABBA!)

Le député de Lac-Saint-Jean s’est réjoui du retour de la formation qui a annoncé qu’elle lancera deux chansons après 35 ans d’absence!

ABBA qui se réunit à nouveau pour un nouvel album... après 35 ans d’attente, yé :) 😀 https://t.co/H1zEat5Xe9 — Alexandre Cloutier (@alexcloutier) April 27, 2018

On se demande s’il écoutait Dancing Queen en s’entraînant pour le Grand défi Pierre Lavoie à Cuba?