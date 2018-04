8 formations qui mènent directement à l'emploi

En collaboration avec

Étudier, c'est important – mais c'est encore plus intéressant si ça permet de travailler dans un domaine payant.

Pas du genre à rester longtemps sur les bancs d’école? On comprend ça!

Voici 8 formations qui te donneront du boulot dès que tu auras ton diplôme en poche.

photo fotolia

1. MACHINISTE – OUTILLEUR-AJUSTEUR / MACHINISTE – OUTILLEUSE-AJUSTEUSE

Le taux de placement : 85%

Un métier parfait pour toi si :

Tu es habile de tes mains et aimes résoudre des problèmes tout en restant autonome.

Tes responsabilités :

Travailler le métal. Programmer et opérer des machines-outils et des centres d’usinage à commande numérique.

Tu gagneras environ* 23$ de l’heure avec une formation en usinage sur machines-outils à commande numérique.

photo fotolia

2. ÉLECTROMÉCANICIEN / ÉLECTROMÉCANICIENNE

Le taux de placement : 80%

Un métier parfait pour toi si :

Tu es intéressé par le secteur industriel, possèdes une aptitude pour la résolution de problèmes et fais preuve d’initiative.

Tes responsabilités :

Installer, réparer, programmer et entretenir des équipements électriques et électroniques.

Tu gagneras environ* 22$ de l’heure avec une formation en électromécanique de systèmes automatisés.

photo fotolia

3. TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE – ÉLECTRICIEN INDUSTRIEL / TECHNICIENNE EN ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE – ÉLECTRICIENNE INDUSTRIELLE

Le taux de placement : 75%

Un métier parfait pour toi si :

Tu es minutieux, possèdes d’excellentes compétences en résolution de problèmes et fais preuve d’une bonne dextérité manuelle.

Tes responsabilités :

Installer, modifier, programmer et entretenir du matériel électrique industriel, notamment dans les usines de transformation et de fabrication;

Tu gagneras environ* 28$ de l’heure avec une formation en technologie de l'électronique industrielle.

photo fotolia

4. MÉCANICIEN EN RÉFRIGÉRATION ET EN CLIMATISATION / MÉCANICIENNE EN RÉFRIGÉRATION ET EN CLIMATISATION

Le taux de placement : 85%

Un métier parfait pour toi si :

Tu as à cœur la protection de l’environnement, es habile de tes mains et aimes travailler avec précision.

Tes responsabilités :

Installer, souder et entretenir des systèmes de climatisation et de réfrigération. Les soumettre à des tests et veiller à leur mise en marche.

Tu gagneras environ* 32.50$ de l’heure avec une formation en réfrigération.

photo fotolia

5. MÉCANICIEN DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS / MÉCANICIENNE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS

Le taux de placement : 80%

Un métier parfait pour toi si :

Tu as l’esprit analytique, es débrouillard et te qualifies comme une personne méthodique et es intéressé par le secteur automobile.

Tes responsabilités :

Diagnostiquer les pannes. Ajuster et réparer les différents systèmes mécaniques de camions, d’autobus ou autres véhicules lourds.

Tu gagneras environ* 23$ de l’heure avec une formation en mécanique de véhicules lourds routiers.

photo fotolia

6. MÉCANICIEN INDUSTRIEL / MÉCANICIENNE INDUSTRIELLE

Le taux de placement : 80%

Un métier parfait pour toi si :

Tu es intéressé par les technologies industrielles, fais preuve de minutie et disposes d’un esprit logique.

Tes responsabilités :

Installer, réparer et entretenir divers équipements industriels.

Tu gagneras environ* 23.50$ de l’heure avec une formation en mécanique industrielle de construction et d'entretien.

photo fotolia

7. SOUDEUR / SOUDEUSE

Le taux de placement : 75%

Un métier parfait pour toi si :

Tu es manuel, en bonne forme physique et fais preuve d’une excellente dextérité manuelle.

Tes responsabilités :

Couper, monter et souder des pièces de métal et des alliages.

Tu gagneras environ* 20$ de l’heure avec une formation en soudage-montage.

photo fotolia

8. INFIRMIER AUXILIAIRE / INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

Le taux de placement : 85%

Un métier parfait pour toi si :

Tu aimes prendre soin des gens, es intéressé par l’industrie médicale, fais preuve d’empathie et d’initiative tout en disposant d’un bon jugement.

Tes responsabilités :

Administrer certains médicaments et prodiguer des soins auprès de patients, notamment les mères et les nouveau-nés.

Tu gagneras environ* 23$ de l’heure avec une formation en santé et assistance soins infirmiers.

* Données correspondant au salaire médian selon Statistique Canada. Le salaire médian signifie que la moitié des travailleurs gagne un salaire égal ou plus élevé, alors que l'autre moitié gagne un salaire égal ou moins élevé.

Ces 8 métiers seront tous représentés aux 15es Olympiades québécoises des métiers et des technologies! Pour plus d’infos, clique ici.

Une formation et un métier adaptés à ton profil te mèneront très loin. Découvre jusqu’où tu pourrais te rendre grâce à Compétences Québec.