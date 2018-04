10 recrues à sélectionner pour votre prochaine saison fantasy

Le repêchage est maintenant terminé et il est toujours intéressant de faire des projections pour la préparation de votre prochaine saison de fantasy.

Je me suis efforcé de me tenir loin de la position de quarts-arrières, car j’en vois un seul qui pourrait faire du bruit dès le début de la prochaine campagne.

Cependant, il y a plusieurs bonnes recrues à sélectionner pour votre prochaine saison fantasy.

Un bon placement

1. Saquon Barkley (NY Giants)

Photo d'archives, AFP

J’adore le produit des Nittany Lions, qui représente un talent générationnel à la position de porteur de ballon. La pression de la grosse pomme ne devrait pas trop le déranger et il devrait s’imposer rapidement comme le porteur numéro un. Les Giants font déjà des efforts pour améliorer la ligne offensive au niveau des agents libres et sans s’attendre à des miracles, elle sera assurément meilleure que l’année dernière. La qualité de receveurs des Giants et la présence d’Odell Beckham Jr. font en sorte que les défensives adverses ne pourront pas trop se commettre pour arrêter le jeu au sol. Bref, il est dans une très bonne situation pour faire du bruit dès l’an prochain au niveau fantasy. Il devrait être considéré comme un premier porteur dans vos équipes respectives.

2. Calvin Ridley (Atlanta)

Photo d'archives, AFP

Il devrait être partant comme receveur numéro deux dans une attaque où l’attention est tournée vers Julio Jones. Les Falcons ont un des meilleurs quarts-arrières en fantasy avec Matt Ryan et Ridley devrait attirer plus que sa part de ballons ovales. Il est solide techniquement et devrait être en mesure de profiter des nombreuses couvertures homme-à-homme qu’il verra devant lui.

3. Ronald Jones (Tampa Bay)

Photo d'archives, AFP

Le porteur des Trojans de USC pourrait s’avérer une agréable surprise pour ceux qui le repêcheront. Il a les atouts pour jouer à tous les essais et j’aime ses chances d’occuper le poste de porteur numéro un. Les Bucs ont aussi un style de blocage au sol dans lequel Jones a eu du succès à l’université. Il a le potentiel pour devenir un premier porteur au niveau fantasy.

4. Mark Andrews (Baltimore)

Photo d'archives, AFP

Les Ravens ont un urgent besoin d’ailier rapproché et ils ont peut-être mis la main sur le meilleur de la cuvée 2018. Andrews a du travail à faire comme bloqueur, mais au niveau fantasy, il a tout ce qu’il faut. Il possède une bonne vitesse, d’excellentes mains et sera capable de faire payer ceux qui veulent le couvrir avec un secondeur. Il devra surpasser le premier choix Hayden Hurst pour le poste de partant.

5. James Washington (Pittsburgh)

Photo d'archives, AFP

Il est dans la même chaise que Ridley à Atlanta. Il risque de compétitionner pour un poste de receveur numéro deux ou trois, mais il sera assurément sur le terrain. Il a beaucoup à offrir avec sa capacité à capter de longues passes et évidemment, avec un quart-arrière comme Big Ben, tout est possible.

Un pari de dernières rondes

1. Mike Gesicki (Miami)

Photo d'archives, AFP

Il fait parti de cette catégorie de joueur qui ressemble plus à un receveur qu’à un ailier rapproché avec son passé de joueur de basketball. Cependant, il amène de superbes qualités athlétiques à Miami et un style qui n’est pas présent à cette position chez les dauphins. Il pourrait voir du terrain rapidement. Bonne capacité à aller chercher les ballons contestés.

2. D.J. Moore (Caroline)

Photo d'archives, AFP

La seule raison pourquoi il n’est pas dans le tableau du dessus est que je ne l’ai pas aimé dans son stage universitaire avec Maryland. Je dois avouer qu’il se retrouve dans une belle situation en Caroline. Les Panthers avaient un besoin urgent d’un receveur capable de faire des gros jeux et il est possible que Cam Newton ait trouvé un receveur numéro un. Il amène avec lui un aspect du jeu qui est tout simplement manquant en Caroline, un receveur dangereux avec le ballon dans les mains.

3. Rashaad Penny (Seattle)

Photo d'archives, AFP

Il pourrait régler le problème de porteur de ballon des Seahawks, qui demeure depuis le départ de Marshawn Lynch. Il possède une excellente accélération et a la capacité de jouer tous les essais. J’aime beaucoup sa créativité dans l’espace à champ ouvert. Un coureur dynamique qui a le potentiel d’être partant rapidement dans l’état de Washington.

4. Sam Darnold (NY Jets)

Photo d'archives, AFP

Il est dans la meilleure position de tous les quarts-arrières recrues pour commencer la saison prochaine et possède les outils nécessaires pour avoir du succès rapidement ayant évolué dans une «pro offense» avec USC. Il doit battre le vétéran Josh McCown et Teddy Bridgewater, qui revient d’une grave blessure, pour mériter le poste de partant, ce qui est très faisable. J’aime bien l’escouade de receveurs des Jets et la ligne offensive est acceptable ce qui est représente le meilleur ami pour un jeune quart-arrière. Cependant, Darnold doit seulement être considéré comme un deuxième quart-arrière dans votre fantasy.

5. Derrius Guice (Washington)

Photo d'archives, AFP

Je n’ai aucune idée pour quelle raison il a autant glissé dans le dernier repêchage. Il est le prototype classique du porteur de puissance de la NFL avec un centre de gravité très bas et des jambes puissantes. Le seul hic est qu’il doit battre Samaje Perine comme partant. S’il réussit à le faire, je n’ai aucun doute que le dynamique produit des Tigers de LSU pourrait s’avérer important d’un point de vue fantasy.

Gaspille pas un choix

1. Antonio Callaway (Cleveland)

Photo d'archives, AFP

Ce n’est pas le talent qui manque avec l’ancien Gators et si le receveur rentre dans le rang en dehors du terrain, il est possible que les Browns aient frappé un coup de circuit. Il pourrait devenir un très bon complément à Josh Gordon comme receveur éloigné. Cependant, avec la signature de Jarvis Landry, je ne vois pas comment Callaway pourrait percer l’alignement partant. La possibilité de voir devenir Callaway sage comme une image est aussi relativement mince. Bref, restez loin de lui pour commencer l’année.

2. Troy Fumagalli (Denver)

Photo d'archives, AFP

Un autre joueur dont je n’apprécie pas l’environnement dans lequel il se retrouve. J’ai l’impression que les Broncos sont allés chercher l’ailier rapproché des Badgers pour ses talents de bloqueur et non pas pour ses qualités de receveur. Les Broncos utilisent plusieurs ailiers rapprochés et en plus, ils pourront compter sur le retour de Jake Butt (choix de 5e ronde en 2017) qui, à mon avis, est plus talentueux que Fumagalli. Il sera à éviter dans votre repêchage.

3. Dallas Goedert (Philadelphie)

Photo Twitter

Il est un excellent joueur qui n’a aucune chance de commencer l’année sur le terrain comme partant. Il pourra prendre son temps pour apprendre d’un des meilleurs ailiers rapprochés sous le mentorat de Zach Ertz. En terme de fantasy, ce ne sera aucunement payant.

4. D.J. Chark (Jacksonville)

Photo d'archives, AFP

Je ne vois tout simplement pas le receveur être une alternative raisonnable dans l’attaque conservatrice des Jags. Chark a aussi beaucoup de lacunes à corriger, dont la précision de ses tracés. La possibilité que ce receveur devienne un joueur important en fantasy est plus basse encore que de revoir les actions de Blackberry à la hausse.

5. Bo Scarbrough (Dallas)

Photo d'archives, AFP

Un porteur de ballon qui deviendra un réserviste de luxe à ZEKE. Un excellent coureur Nord-Sud qui amènera une attitude très physique avec lui, mais qui n’est pas conçu pour attraper des ballons. Il pourrait s’avérer une option très intéressante advenant une autre suspension à Elliott.