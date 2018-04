11 choses à absolument savoir avant Infinity War

Vous allez voir Avengers: Infinity War au cinéma cette semaine? Ça tombe bien, Topsicle a préparé un petit guide qui vous servira de rappel. Parce que c’est genre, le 200e film de Marvel.

L’univers Marvel n’a jamais été petit. Que vous soyez fan des bandes dessinées ou des films, il faut toute une mémoire pour bien suivre les aventures des nombreuses équipes de superhéros. X-Men, Fantastic Four, Defenders, Guardians of the Galaxy, Avengers...ouf. La liste ne se termine même pas là.

Voici 11 choses à absolument savoir avant d’acheter vos billets pour Infinity War!