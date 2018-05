Abus sportifs: une ligne d'écoute et d'aide lancée par Québec

QUÉBEC – Le gouvernement du Québec a lancé, lundi, une ligne d'écoute visant à venir en aide aux jeunes sportifs québécois qui seraient victimes d'abus ou de violence lors de la pratique de leur sport.

Le service Sport'Aide, offert par téléphone, sur le site internet www.sportaide.ca et via Facebook, permettra d'offrir des services d'accompagnements, d'écoute et d'orientation aux jeunes. Il vise aussi à aiguiller les acteurs gravitant autour des jeunes, que ce soit les parents, les entraineurs ou les bénévoles, qui seraient témoins d'actes répréhensibles.

«Les nombreux bienfaits du sport, notamment auprès des jeunes, ne sont plus à démontrer. Toutefois, il importe que tous et toutes puissent pratiquer leurs activités sportives dans un environnement sain et sécuritaire», a expliqué le ministre de l'Éduation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, pour justifier le lancement de Sport'Aide.

De son côté, sa collègue Francine Charbonneau, responsable de la lutte contre l'intimidation, estime que le service répond à un besoin criant. «Malgré les nombreux efforts consacrés à l'élaboration et à la diffusion de multiples outils de prévention et de gestion, les victimes et les témoins d'une situation problématique mentionnent ne pas savoir exactement où trouver de l'aide», a évalué la ministre.

Un montant de 2 millions $ a été alloué pour lancer Sport'Aide.