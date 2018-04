Aide bonifiée pour le financement de compagnies minières juniors

MONTRÉAL – La société Sidex, créée par le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ en 2001 pour encourager l’exploration minière, bonifie son programme «Action-Terrain» cette année afin d’aider les entreprises minières juniors au chapitre de leur fonds de roulement.

Action-Terrain permettait jusqu’à maintenant, aux compagnies minières juniors ayant un projet au Québec d’obtenir jusqu’à 100 000 $ pour leurs activités sur le terrain (prospection, cartographie, décapage, échantillonnage, levés géophysiques au sol).

Cette année, le programme permettra aussi aux sociétés d’obtenir du financement pour leur fonds de roulement.

«Action-Terrain existe depuis quatre ans, a expliqué à l’Agence QMI Michel Champagne, président et directeur général de Sidex. La différence cette année est que le Fonds de solidarité FTQ s’implique dans le programme, ce qui permet de doubler le budget, en ajoutant du financement pour les fonds de roulement.»

Action-Terrain a ainsi, cette année, un budget de 6 millions $ pour aider les sociétés minières juniors.

Les compagnies intéressées peuvent obtenir par le biais d’Action-Terrain 2018 un financement pouvant aller jusqu’à 200 000 $ chacune, soit 100 000 $ pour des activités d’exploration et 100 000 $ pour leur fonds de roulement.

Sidex acceptera les dossiers jusqu’au 31 octobre ou jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe allouée de 6 millions $. «Le programme d’exploration soumis devra être réalisé avant le 30 novembre 2018 et un sommaire des travaux effectués et un état des dépenses transmis à Sidex au plus tard le 31 décembre 2018», a mentionné le Fonds de solidarité FTQ dans un communiqué publié lundi.