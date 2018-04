Bergevin a enfin des options

Marc Bergevin n’a pas gagné à la loterie... mais il a tout de même obtenu un prix. Et, ça pourrait modifier sa stratégie des prochaines semaines.

On connaît ses priorités :

Un joueur de centre

Un défenseur pour seconder Shea Weber.

Avant le dernier week-end, il avait quelques options. Sauf que pour obtenir un centre de haut niveau, il aurait eu à choisir parmi les effectifs actuels, parmi les joueurs évoluant dans le top six, on pense tout de suite à Max Pacioretty ou encore à Alex Galchenyuk.

Depuis samedi, il a d’autres options.

Par exemple, le 3e choix de la prochaine séance de sélection des joueurs amateurs. Un 3e choix, cela a un prix. Très élevé même. Dans le système complexe de la Ligue nationale, Bergevin s’en sort très bien.

Certes, il a bien camouflé sa déception. Quand on se retrouve parmi les trois finalistes, on a droit de rêver. Rasmus Dahlin, le défenseur suédois qui sera embauché par les Sabres de Buffalo, est un joueur de concession.

Bon nombre de possibilités

Qui sera le troisième choix ?

Andreï Svechnikov, un ailier de 6 pi 2 po, 40 buts en 44 matchs à Barrie. Ou Felip Zadina, un ailier de 6 pi 2 po, 44 buts en 57 matchs à Halifax. Ou Brady Tkachuk, un ailier de 6 pi 3 po, 8 buts, 35 passes pour 43 points avec l’Université de Boston. Ou Oliver Washington, du programme des moins de 18 ans des États-Unis, un joueur de centre avec 40 buts en 53 matchs. Ou Adam Boqvist, un défenseur suédois, mais pas tout à fait prêt pour évoluer dans la LNH. Ou Evan Bouchard, un défenseur des Knights de London, 87 points, mais qui manque de rapidité. Ou Noah Dobson, un défenseur de Halifax.

Connexion Veleno-Ducharme ?

Ou accordera-t-on une attention particulière à Joe Veleno, dont l’entraîneur à Drummondville était Dominique Ducharme ?

Pour le moment, Zadina, Tkachuk et Svechnikov retiennent l’attention. Peuvent-ils évoluer dans le grand circuit dès la prochaine saison ? C’est possible. Les recruteurs soutiennent qu’ils ont le physique de l’emploi... et surtout la rapidité pour rivaliser avec le style pratiqué dans la LNH.

On notera qu’il n’y a pas de joueur de centre chez les cinq premiers joueurs répertoriés par la Centrale de recrutement de la LNH. Bergevin et Trevor Timmins (qui ne peut pas se tromper, encore moins dans le contexte actuel) seront sur le gril. Ils sont condamnés à gagner, sinon ce sera la porte de sortie.

Ils travaillent sur du temps emprunté, c’est clair.

Plusieurs options

Comme je le notais, Bergevin a maintenant plusieurs options. Il garde son choix de première ronde et espère faire la bonne sélection. Le repêchage n’est pas une science exacte et on le constate rapidement en consultant la liste des joueurs sélectionnés par Timmins et son groupe depuis plusieurs années.

Ou, il écoute attentivement les offres des équipes qui seront tentées par la perspective d’avoir un rang de sélection aussi important que le troisième. Bergevin peut maintenant accentuer les négociations avec certains de ses homologues, sans oublier qu’il a sûrement établi une stratégie pour colmater les brèches et résoudre le dossier du joueur de centre.

Et il y a toujours le marché des joueurs autonomes... et vous savez qui. John Tavares n’a toujours pas donné une lueur d’espoir aux dirigeants des Islanders de New York.

Entre-temps, le directeur général a ajouté une carte importante à son jeu. Disons qu’il a une main lui permettant d’être plus audacieux sur le marché des transactions.

Avec un plafond salarial à 80 millions de dollars, une enveloppe de près de 18 M$ pour améliorer les effectifs, avec une 3e sélection lors de la première ronde, quelques vétérans convoités par d’autres formations, le marché des joueurs autonomes, Bergevin n’aura pas d’excuses à offrir s’il fait chou blanc.

On peut comprendre sa déception après les événements de samedi. Tout d’abord, il a terminé troisième, mais surtout, non seulement Dahlin prend le chemin de Buffalo, mais il évoluera dans la même division que le Canadien.

Ducharme est en poste, au suivant

Le propriétaire veut des changements et Marc Bergevin n’a pas le choix. Il doit procéder.

Après tout, Geoff Molson lui a permis de conserver son poste, mais à certaines conditions. Il faut modifier l’organigramme avec l’arrivée de nouveaux décideurs capables d’assurer la relève si des changements doivent être effectués pendant la saison ou encore après la prochaine année.

Dominique Ducharme était un incontournable. Quel rôle devait-on lui confier ? Claude Julien a décidé. Il convoitait un entraîneur capable de le seconder dans le feu de l’action, le rôle qu’il tenait auprès de Mike Babcock lors du dernier tournoi de la Coupe du monde, Ducharme l’a convaincu qu’il était la solution.

Et Joël Bouchard ?

Maintenant, on passe au suivant.

Joël Bouchard est dans la mire du Canadien. Pour le moment, le grand patron de l’Armada se concentre sur les activités de la LHJMQ et la perspective de participer au tournoi de la coupe Memorial est intéressante.

Lui aussi est un incontournable, mais dans quel rôle ?

Adjoint au directeur général ? Rick Dudley n’est-il pas en discussion avec les Hurricanes de la Caroline ? Mais il faudrait donner des pouvoirs élargis à Bouchard pour le convaincre d’embarquer dans l’aventure.

Doit-on laisser de côté le dossier de Julien BriseBois ? Absolument pas. Le Lightning de Tampa Bay est engagé dans une série avec les Bruins de Boston... mais, éventuellement, il faudra bien s’arrêter sur l’impact qu’il pourrait exercer chez les décideurs de l’organisation.

Le modèle d’affaires des Maple Leafs de Toronto est un exemple à suivre et BriseBois pourrait être un candidat de taille pour remplir le même rôle que Brendan Shanahan à Toronto.

Le défi de Geoff Molson est de dresser un organigramme plus avant-gardiste, comme l’exige le hockey de la Ligue nationale. Il faut un organigramme avec des décideurs de premier plan à chaque poste.

Dominique Ducharme est un premier pas dans la bonne direction, mais il en faudra d’autres...