Crues printanières: des dommages au Bas-St-Laurent et en Gaspésie

Photo tirée de Twitter Les inondations ont aussi causé des dégâts du côté de la Gaspésie. Un tronçon de la route 299 a été emporté par les eaux vendredi, forçant la fermeture d’une section de plus de 70 km de chaussée. C’est une assise de la structure d’un pont situé au kilomètre 14 non loin de New Richmond qui s’est affaissée en raison des inondations.