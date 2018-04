Des amis c’est important: voici ce que Martine Ouellet pourrait faire pour en avoir

Ce n’est pas un secret pour personne, les choses ne vont pas suuuuper bien pour Martine Ouellet.

La cheffe du Bloc perd des amis plus rapidement que (blague de quelqu’un qui perd quelque chose de rapidement).

Dans le but de sauver le Bloc et la démocratie, et comme on sait maintenant que les démissionnaires ne reviendront pas, l’équipe du Sac de chips souhaite aider Mme Ouellet à se faire de nouveaux amis.

Voici donc nos 7 conseils faciles pour se faire des copains aussi rapidement que Denis Coderre dans un souper spaghetti:

1. Trouver des gens qui ont des intérêts similaires aux vôtres

Mise à part la souveraineté du Québec, on ne sait pas vraiment ce qu’aime Martine. Si elle aime le longboard par exemple, elle pourrait rejoindre une troupe de longboard et rouler sur le grand chemin de l’amitié.

2. Avoir un bon contact visuel avec les potentiels amis et un sourire invitant

La cheffe du Bloc devrait s'inspirer de la mairesse de Montréal. Au moins, ça marche au début.

3. Faire des sports d’équipe

Dans un sport d’équipe, contrairement à la Chambre des communes, tout le monde est obligé de se pointer sinon on perd par forfait. Ça serait déjà ça de pris pour la politicienne.

4. Organiser un party

Vous vous souvenez de l’épisode de FRIENDS ou Ross organise un party parce que tout le monde dans son bloc l’hait. Là, Mme Ouellet pourrait organiser un party parce que tout le monde dans le Bloc l’hait.

5. Offrir des petites douceurs

Vieille comme le monde, cette tactique a le mérite d’être efficace, à défaut d’être subtile. Mettons que Martine se pointe au caucus avec une fournée de muffins... Eh bien c’est impossible de ne pas aimer la personne qui arrive avec des muffins (sauf s'ils sont au son).

6. Sortir le mot «non» de son vocabulaire

Pour la souverainiste, ça ne devrait pas être trop difficile.

Une sortie? Une activité insolite? Un pyjama party? Oui oui oui, et l'amitié devient possible!

7. Rester soi-même

Il s’agit ici de notre conseil le plus important. Martine Ouellet devrait rester elle-même. Sauf évidemment si ça ne marche pas du tout. Là, il y a peut-être un peu d'elle-même dans le problème. Dans ce cas-là, il faudra peut-être changer complètement.

En conclusion, l’amitié ne se force peut-être pas, mais on peut lui donner un coup de pouce! Bonne chance Martine Ouellet.

Note: Cet article se veut un divertissement. Le Sac de chips se dégage de toute responsabilité juridique. SVP, ne pas nous envoyer de mise en demeure.