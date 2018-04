Le plus grand fan de La Voix: «désolé, on s’excuse»

En collaboration avec

Samuel Veilleux, âgé de 22 ans, est le 4e et dernier finaliste du concours La Voix à la recherche de son plus grand fan. Il gagne sa place dans la Prius Prime de Toyota, courant ainsi la chance de remporter la somme de 500 $!

Pour la première fois cette année, La Voix lance un concours pour trouver son plus grand fan grâce à une activation signée Toyota.

Ludovick Bourgeois, grand gagnant de l’édition de l’an dernier, aide Samuel à répondre aux questions sur l’émission.

Réussiront-ils à répondre correctement aux six questions? Combien d’artistes ont été mentors lors de la 5e saison de La Voix? Quel protégé d’Isabelle Boulay chante du death metal?

FINALISTE 4 : SAMUEL VEILLEUX

Deux autres participantes, Monica et Jessica, provenant des rondes préliminaires et sélectionnées au hasard, occupent le second véhicule Toyota, un C-HR. Elles ont la chance d’empocher l’argent des questions auxquelles ni Samuel ni Ludovick ne peuvent répondre.

Samuel se révèle toutefois un redoutable adversaire. Il est un «vrai fan» et ne se laisse pas faire. Il doit même s'en excuser...

MICKAËL REMPORTE LE GRAND PRIX DE 2500 $

Avec six bonnes réponses et en bonus la question Toyota, Mickaël est couronné le plus grand fan de La Voix. Il remporte le grand prix de 2500 $ en argent, ainsi qu'une paire de billets pour assister à la finale de l’émission!

Bravo!

GRAND GAGNANT : MICKAËL ARGUIN-BOISJOLY

La troisième finaliste du concours, Brigitte Lauzon, ne s’attendait pas à se retrouver aux côtés de Ludovick Bourgeois, le temps d’un trajet entre le quai de l’Horloge et l’île Sainte-Hélène. Sa réaction vaut mille mots.

FINALISTE 3 : BRIGITTE LAUZON

La première finaliste, Lucie Vallée, a vécu un grand moment d’émotion en compagnie de Ludovick pendant son trajet entre Le Journal de Montréal et le belvédère du mont Royal.

FINALISTE 1 : LUCIE VALLÉE