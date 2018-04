Fibrose kystique Canada veut que l’Orkambi soit payé par Québec

Fibrose kystique Canada demande au gouvernement du Québec d’inclure l’Orkambi dans les médicaments couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec.

L’organisme déplore que ceux qui n’ont pas d’assurance privée puissent difficilement avoir accès à ce médicament qualifié de «coûteux».

«Orkambi est un médicament novateur approuvé par Santé Canada il y a plus de deux ans, qui est prescrit par les médecins en raison de son efficacité. Il peut améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes de fibrose kystique et leur permettre de vivre des vies plus longues et saines», a mentionné Fibrose kystique Canada par communiqué.

L’organisme reconnaît toutefois que le gouvernement du Québec permet à certains patients d’être couverts, mais que cela demeure insuffisant.

«Le Québec est la seule province à offrir un accès à Orkambi aux personnes atteintes de fibrose kystique. Il s'agit cependant d'un accès très limité, a dit le Dr John Wallenburg, directeur en chef des activités scientifiques de Fibrose kystique Canada. Nous demandons au Québec d'aller plus loin et de marquer l'histoire en offrant ce médicament à la communauté fibrokystique dans le cadre de son régime provincial d'assurance maladie.»

La fibrose kystique est une maladie mortelle qui s’attaque surtout à l’appareil digestif et aux poumons. Il n’existe aucun traitement pour enrayer la maladie, mais certaines approches parviennent à réduire les symptômes.