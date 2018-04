For Honor sera en téléchargement gratuit du 3 au 6 mai!

Ubisoft a dévoilé que les joueurs de tous horizons pourront profiter d’un weekend de jeu gratuit sur For Honor, du jeudi 3 mai au dimanche 6 mai.

Le jeu n’avait pas connu le succès escompté lors de sa sortie, le 14 février 2017, alors que plusieurs joueurs sont restés sur leur faim.

Malgré un concept intéressant et une campagne marketing de longue haleine, les complications liées aux problèmes de serveurs et à la durée de la campagne solo ont été un frein à la popularisation du jeu chez le grand public.

Après plus d’un an de mises à jour, c’est dans sa version «la plus stable et la plus équilibrée» que le jeu où s’affrontent les factions des vikings, des samouraïs et des chevaliers sera disponible en téléchargement.

La compagnie de production n’a pas oublié les fervents de son produit, alors que les joueurs expérimentés qui collaboreront avec ceux qui profitent du jeu pour la première fois durant la fin de semaine se verront attribuer le statut de «Champion», qui leur permettra de profiter de boosts d’XP pendant deux semaines.

Après avoir essayé For Honor durant trois jours, ceux qui s’y plairont pourront l’acheter à 75% de rabais jusqu’au 15 mai 2018!

Le seul hic, c’est que «les combats à mort les plus intenses et réalistes» vont occuper un astronomique total de 52 Go d’espace sur votre disque dur... Ouch!

C’est donc dire qu’à moins que le téléchargement illimité fasse partie de votre forfait internet, on vous conseille de garder un œil sur votre bande passante!