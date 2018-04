Huit urologues auraient facturé des frais abusifs

Huit médecins spécialistes d’une clinique de Laval sont accusés d’avoir exigé des frais déraisonnables à des patients. Ils leur facturaient 300 $ pour des médicaments qui ne valaient qu’une fraction de ce prix, en plus de se faire payer pour l’intervention par la Régie de l’assurance maladie.

La cause risque de faire jurisprudence puisque plusieurs autres spécialistes ont réclamé de tels frais pour des vasectomies, en plus des honoraires qui leur étaient versés par la Régie de l’assurance maladie.

En pharmacie, chaque fiole de ce médicament coûte 10,59 $ et contient une quantité suffisante pour plusieurs patients, selon nos informations.

Un père de trois enfants qui était furieux d’avoir payé un tel prix est à l’origine de la plainte au Collège des médecins. « Comme contribuable, on paie déjà pour les médecins, on n’a pas à repayer en plus », dit Alexandre Marcoux.