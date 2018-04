La culture à petit prix

Le mois de mai est officiellement arrivé et le printemps commence enfin à s’installer à Montréal. Pour ceux qui auraient envie de sortir, Le Journal vous propose 12 activités culturelles qui sauront divertir les familles aux budgets plus serrés.

Je me réveille

Le duo Mosaï et Vincent a concocté un concert pop taillé sur mesure pour les tout-petits. Les bambins de trois ans et moins apprécieront particulièrement cette activité musicale au cours de laquelle les mélodies évoluent de l’acoustique à l’électro, leur permettant de laisser libre cours à leurs déhanchements. Le spectacle Je me réveille est présenté dans le cadre du Festival Petits bonheurs.

♦ Les 12 et 13 mai à la Maison de la culture Maisonneuve. 9 $ (taxes incluses) par personne.

Activités familiales au Musée des beaux-arts

Chaque week-end, le Musée des beaux-arts de Montréal convie les tout-petits à différents ateliers visant à les initier aux différents aspects et techniques reliés à l’art. Ils pourront ainsi faire vibrer leur fibre artistique, et ce, gratuitement, en découvrant des médiums tels que l’impression ou encore apprivoiser les couleurs et mandalas en compagnie de leurs parents. Une fois sur place, vous pourrez également vous laisser tenter par la toute nouvelle exposition consacrée à Picasso, dont l’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.

♦ L’exposition D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui sera présentée à compter du 12 mai.

Exposition de photos Tout Koulè à la TOHU

Fruit d’ateliers réalisés tant à Montréal qu’en Haïti, l’exposition Tout Koulè (« tout en couleur » en langue créole) propose à la fois des photos prises par Daniel Desmarais, des objets de toutes sortes, des dessins et des capsules vidéo. La preuve qu’on n’a pas toujours besoin de passeport pour voyager.

♦ Tout le mois de mai. Gratuit.

Ouverture des Jardins Gamelin

Musique, slam, équilibrisme et chanson ne sont que quelques-unes des disciplines qui serviront à illustrer la diversité culturelle du peuple montréalais lors de la soirée d’ouverture de la nouvelle saison des Jardins Gamelin. Plus de 30 artistes montréalais s’affaireront à divertir les foules réunies à la sortie du métro Berri-UQAM le 17 mai.

♦ Jeudi 17 mai, dès 17 h à la place Émilie-Gamelin. Gratuit.

Festival de la BD

C’est bien connu, les bandes dessinées sont souvent le meilleur moyen pour initier les jeunes à la lecture. Eh bien, les enfants pourront profiter du Festival de la BD pour découvrir de toutes nouvelles parutions et auteurs, en plus de pouvoir obtenir des exemplaires dédicacés provenant d’ici et d’ailleurs sur place.

♦ Le Festival de la BD se déroule du 25 au 27 mai à l’Espace La Fontaine du Parc La Fontaine. Gratuit.

Découvertes télévisuelles

Alors que certains préfèrent sortir, d’autres souhaiteront rester à l’intérieur pour s’offrir une journée cocooning. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir en famille la nouvelle série Demain des hommes ou, avec des plus vieux, les nouveaux épisodes des aventures de Victor Lessard ? Les deux fictions québécoises sont disponibles respectivement sur Tou.tv et Club illico, deux plateformes offrant des abonnements à moins de 10 $ par mois.

♦ Demain des hommes est présentement en ligne. La nouvelle saison de Victor Lessard sera disponible à compter du 15 mai.

Blockbusters en rafale

En cas de temps maussade, pas de panique : la saison des blockbusters est désormais ouverte. Ceux qui chercheront refuge dans les salles de cinéma pourront découvrir, tout le mois, les nouveaux chapitres de sagas telles que Star Wars, Avengers ou encore Deadpool. Votre budget est serré ? N’oubliez pas que la majorité des cinémas proposent des tarifs réduits en matinée ou encore le mardi.

Festival Accès Asie

Sujet de fascination pour beaucoup de Québécois, la culture asiatique sera mise à l’honneur dans la métropole jusqu’au 27 mai. Danse, musique, littérature, mais aussi arts culinaires et visuels permettront aux Montréalais d’en apprendre davantage sur les us et coutumes des peuples orientaux à travers différentes activités, dont plusieurs offrent l’accès gratuitement.

♦ Jusqu’au 27 mai. Pour la programmation complète : accesasie.com

Exposition Mots et territoire[s] à la Place des Arts

Tout au long de la dernière année, quelque 6000 élèves de la province se sont immiscés dans l’univers de Patrice Michaud afin d’en étudier la poésie et les métaphores. Ce samedi, leur processus créatif sera partagé aux mélomanes et curieux à l’intérieur de la Place des Arts de Montréal.

♦ Le 5 mai à la salle d’exposition de la Place des Arts. Gratuit.

Stars à Santa Teresa

C’est à la formation indie pop Stars que l’on a confié la tâche de lancer la deuxième édition du festival Santa Teresa. Le groupe mettra la table pour nombre de prestations présentées en salle et en plein air à Sainte-Thérèse, du 18 au 20 mai, dont celles de Feist, Nick Murphy et Klô Pelgag.

♦ Le 18 mai à 20 h, sur la Promenade Banque Nationale (rue Blainville Est), à Sainte-Thérèse. Gratuit.

Une visite au Centre des sciences

Les célèbres personnages de films tels que Madagascar, Kung Fu Panda et Shrek seront à l’honneur dans DreamWorks Animation, une exposition qui lève le voile sur les différentes étapes de leur création, « du croquis jusqu’à l’écran ».

♦ À compter du 10 mai. Le prix du billet donnant accès à l’ensemble des expositions du Centre des sciences varie entre 8,50 $ et 15 $.

Une balade dans le Quartier des spectacles

En plus de pouvoir profiter des 21 balançoires, le public pourra faire la rencontre, jusqu’au 31 mai, de Space Monkey et Banana Men, personnages colorés qui apparaissent sur différentes façades d’immeubles, à la tombée du jour. Il est également possible d’effectuer une visite guidée du quartier, et ce, gratuitement.

♦ Plus de détails à l’adresse quartierdesspectacles.com