Lowe’s Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 630 magasins corporatifs et affiliés, notamment sous les enseignes RONA, Réno-Dépôt et Ace, a conclu récemment un partenariat avec la Fondation Véro & Louis (Véronique Cloutier et Louis Morissette) en s’engageant à la soutenir à la hauteur de 1,5 million de dollars et à ainsi contribuer à la cause de l’hébergement des adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Cette somme aidera la Fondation Véro & Louis à bâtir des maisons répondant aux besoins d’adultes autistes de 21 ans et plus au Québec. La première maison devrait voir le jour en 2019. Pour faire un don, visitez le site web www.fondationverolouis.com.

Grande distinction Desjardins

Photo courtoisie

La Ferme M. et G. L’Heureux inc., entreprise familiale de Saint-Henri-de-Lévis, reconnue dans son marché comme un leader en production laitière, est devenue, le 17 avril dernier, le 3e récipiendaire des Grandes Distinctions Desjardins 2018. La ferme paternelle acquise en 1986 par Raymonde Ruel, Michel L’Heureux, Nancy Bégin et Gilles L’Heureux, qui l’ont fait croître de façon remarquable, se retrouve parmi les cinq entreprises laitières les plus importantes du Québec. De plus, la ferme cultive 2700 acres en fourrage et céréales. Il s’agit de la plus importante ferme laitière dans l’est du Québec. Acquise par Sylvio L’Heureux en 1928, la Ferme M. et G. L’Heureux est la propriété de la famille depuis 90 ans.

Souper de la jonquille

Photo courtoisie

Le 12e Souper-bénéfice de la jonquille, tenu le 17 avril au terminal de croisières du Vieux-Port de Québec, sous la présidence d’honneur du sénateur Dennis Dawson, a permis d’amasser 160 059 $, qui ont été remis à la Société canadienne du cancer des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Sur la photo, de gauche à droite : Alain Raymond, directeur régional Société canadienne du cancer ; Clément Gignac, de iA ; Régis Labeaume, maire de la ville de Québec ; le ministre Sébastien Proulx ; Michèle Drouin, présidente du comité organisateur du souper ; Dennis Dawson, sénateur et président d’honneur ; Claude Tessier, de iA, et Jacques Chagnon, président de l’Assemblée nationale.

Nouvelle marraine et objectif dépassé

Photo courtoisie

Le Cocktail dînatoire de La Société Alzheimer de Québec, tenu le 18 avril dernier à l’Hôtel Château Laurier Québec, sous la coprésidence d’honneur de Nathalie Paré, PDG, et François Audet, fondateur et copropriétaire du Groupe Patrimoine, a permis de dépasser l’objectif fixé de 100 000 $ avec un résultat final de 115 000 $. Aussi, au cours de cette soirée présentée pour la 1re fois à guichets fermés, Shirley Théroux a passé son titre de marraine d’honneur de l’organisme à Ève-Marie Lortie, animatrice de Salut Bonjour Weekend et de l’émission du Retour au FM93. Sur la photo principale, les coprésidents d’honneur Nathalie Paré et François Audet en compagnie d’Ève-Marie Lortie et Shirley Theroux.

Anniversaires

Photo courtoisie

Charles Auger (photo), directeur général de la production, Chocolats favoris, 39 ans... Kirsten Dunst, actrice américaine, 36 ans... Jeff Brown, défenseur de la LNH (1986-97) avec les Nordiques de 1986 à 1989, 52 ans... Stephen Harper, ex-premier ministre du Canada, 59 ans... Pierre Pagé, dirigeant de hockey québécois, DG des Nordiques (1990-94), 70 ans... Willie Nelson, chanteur américain, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 avril 2017. Jidéhem (photo), 81 ans, auteur belge de bande dessinée... 2016. Réjean Lafrenière, 80 ans, ex-député libéral provincial de Gatineau (1989 à 2007)... 2015. Ben E. King, 76 ans, chanteur américain (Stand By Me)... 2015. Patachou, 96 ans, chanteuse et actrice française... 2014. Judi Meredith, 77 ans, actrice américaine... 2013. Mike Gray, 77 ans, écrivain, producteur, scénariste et réalisateur américain... 2012. Alexander Dale Oen, 26 ans, champion du monde de natation... 2008. Yvon Robert Junior, 65 ans, lutteur professionnel... 2007. Gordon Scott, 80 ans, le 11e Tarzan à la télévision... 2007. Zola Taylor, 69 ans, chanteuse américaine... 2002. Sylvain Lelièvre, 59 ans, auteur-compositeur interprète... 1989. Sergio Leone, 60 ans, réalisateur et scénariste italien... 1900. Casey Jones, 36 ans, mécanicien américain de chemin de fer.