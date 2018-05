La mort du Parlement

Dans quelque temps, l’Assemblée nationale sera dissoute. Ce sera la mort civile du Parlement. S’ensuivra ce qu’on appelle une campagne électorale. Une période riche en rires et en pleurs pour cette chronique. En attendant, avec une lectrice, Sylvie B., répondons à cette question : qu’est-ce qu’un agenda politique ? L’expression est d’abord un calque de l’anglais political agenda. En français, on parlera plutôt de la ligne d’action ou du programme d’un parti politique, autrement dit de ses objectifs et de ses vues. Pourtant, des partis politiques ont à l’occasion des stratégies cachées, des objectifs secrets, un programme non déclaré. Pour décrire ce lot d’intentions cachées, on ne recourra pas à l’anglicisme « agenda secret » (malencontreusement tiré de secret agenda). On dira, par exemple, d’un candidat à des élections et d’un parti peu portés à la franchise qu’ils dissimulent leurs véritables intentions. Et rappelons que dans les noms des partis politiques, le mot « parti » prend une majuscule initiale : le Parti libéral, le Parti québécois...