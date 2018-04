La troisième voie

Les coups volent très bas depuis que le premier ministre Couillard a décidé de sortir son artillerie lourde pour diaboliser ses adversaires, notamment la Coalition Avenir Québec et son chef, François Legault.

Il ne recule devant rien pour lui coller des étiquettes peu flatteuses, le qualifiant de « populiste », de « nationaliste ethnique » voire de suppôt de « l’extrême droite ». On se serait attendus à un peu plus de hauteur de la part d’un personnage qui occupe la fonction de premier ministre.

La polarisation a assez duré

Qu’on soit d’accord ou en désaccord avec M. Legault sur un certain nombre de ses orientations, il faut lui reconnaître le mérite d’avoir pris acte, assez tôt, de « la volonté de la majorité des Québécois de rester à l’intérieur du Canada ».

Il a pris le temps de réfléchir à une « alternative réelle » au gouvernement en place, en proposant des idées. Il a eu le courage d’en discuter dans les instances de son parti et de les soumettre au débat public.

Il en va ainsi de sa vision nationaliste, dont il parle, de façon méthodique, depuis au moins quatre ans. Dès le lendemain de l’élection du 7 avril 2014, il a identifié le « nationalisme d’ouverture » comme un axe majeur du changement qu’il veut insuffler au Québec.

Dans son discours de clôture au congrès de la CAQ, à Trois-Rivières, le 2 novembre 2014, il a présenté ce « nationalisme moderne », comme réponse au « fédéralisme mou » de M. Couillard. Le Québec a désormais une troisième voie.

Dans un communiqué, publié le 2 septembre 2015 et intitulé « Question nationale : La CAQ présentera aux Québécois une nouvelle offre politique nationaliste à l’intérieur du Canada », M. Legault a fait le constat que la « polarisation entre la souveraineté et le fédéralisme », qui dure depuis quatre décennies, a conduit le Québec dans l’impasse.

« Aux prochaines élections générales, dit-il, il y aura trois options sur la table. Le fédéralisme du statu quo des libéraux. La souveraineté et le pays imaginaire des péquistes. Et le nationalisme de la CAQ, qui incarne le changement et une identité québécoise forte, mais à l’intérieur du Canada. »

Il ne suffit pas d’accueillir !

On peut débattre amplement du nationalisme, en théorie, et du nationalisme québécois en particulier.

On conviendra que dans sa phase défensive, face à la domination anglaise, le nationalisme canadien-français a longtemps été « ethnique et clérical », mais que, depuis la Révolution tranquille, l’identité québécoise a évolué vers un nationalisme civique qui inclut tous les citoyens indépendamment de leurs origines.

On peut reprocher à M. Legault de vouloir réduire le nombre des nouveaux arrivants, mais il n’a jamais suggéré d’arrêter l’immigration. La question se discute, car il ne suffit pas d’accueillir, il faut aussi intégrer. Or, le gouvernement Couillard a coupé dans les budgets dédiés à l’intégration.

La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, un groupe qu’on ne peut taxer de xénophobie, l’avait souligné dans son mémoire, déposé en commission parlementaire, en août 2016.

On peut y lire qu’« il est nécessaire d’examiner la capacité d’accueil de la société québécoise avant de se fixer des objectifs en matière d’immigration ».

Qualifier un parti politique, légitimement élu à l’Assemblée nationale, quel qu’il soit, d’extrême droite, c’est non seulement une insulte à l’intelligence des Québécois, c’est aussi une atteinte à l’image du Québec au Canada et à l’international.